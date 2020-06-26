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Клип Dava и Seryoga «Черный бумер» за сутки набрал три миллиона просмотров и попал в тренды YouTube

27.06.2020 06:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Клип видеоблогера Dava (Давид Манукян) и рэпера Seryoga (Сергей Пархоменко) «Черный бумер» за сутки набрал более трех миллионов просмотров и попал в тренды YouTube. Напомним, новая версия трека 2004 года «Черный бумер», на которую и сняли клип, появилась в Сети несколько дней назад.

Сюжет клипа строится вокруг покупки автомобиля — естественно, черного «бумера». Его онлайн покупает молодой человек Давид, парень Ольги Бузовой. Но на авто уже положил глаз другой покупатель — Серега, он старше Давида и, узнав о том, что «бумер» ушел, формулировкой из лихих 90-х просит своих людей «найти этого терпилу».

В клипе также снялся популярный блогер Дима Масленников. Не обошлось в ролике и без продакт-плейсмента, то есть рекламы. Выход же самого трека сопровождался небольшим скандалом. Конфликт начался из-за того, что на обложку не была помещена фотография Сереги, на ней был лишь Манукян. Рэпер родом из Беларуси якобы запретил публиковать трек, пока на обложке не появится и его лицо тоже. Ситуацию быстро урегулировали, трек вышел. Однако многие сочли этот скандал за пиар-ход и подогревание интереса к релизу.

В 2004 году песня «Черный бумер» возглавила хит-парады многих радиостанций и телеканалов. Она получила две номинации на премии MTV Russian Music Awards как «Лучший хип-хоп проект года» и «Лучший дебют года», а в 2005-м взяла «Золотой граммофон». Вот оригинальный трек для тех, кто захотел поностальгировать.

Под видео с оригинальным треком на YouTube уже пишут комментарии в стиле: «Кто пришел вылечить уши после песни Давы?», «Вот он, нормальный „бумер“, а не то, что сегодня вышло». «Олды здесь? Покажитесь мужики», «Вот это „Черный бумер“ здорового человека».

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Клип видеоблогера Dava (Давид Манукян) и рэпера Seryoga (Сергей Пархоменко) «Черный бумер» за сутки набрал более трех миллионов просмотров и попал в тренды YouTube.
 
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