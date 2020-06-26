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Письмо Иосифа Бродского продали на аукционе за 2,2 млн российских рублей

26.06.2020 22:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Письмо Иосифа Бродского продали на аукционе за 2,2 млн российских рублей

Письмо поэта Иосифа Бродского, адресованное Татьяне Румянцевой, продали на аукционе за 2,2 миллиона российских рублей. Об этом информирует пресс-служба аукционного дома «В Никитском».

Татьяна Румянцева – подруга Иосифа Бродского. На обеих сторонах письма присутствуют рисунки поэта, а также надписи «Всех рисовал я», «Это Вы в неуступленной мне курточке».

Фото: Пресс-служба аукционного дома «В Никитском»

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Письмо поэта Иосифа Бродского, адресованное Татьяне Румянцевой, продали на аукционе за 2,2 миллиона российских рублей. Об этом информирует пресс-служба аукционного...
 
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