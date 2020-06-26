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Письмо Иосифа Бродского продали на аукционе за 2,2 млн российских рублей
Источник материала: ОНТ
Письмо поэта Иосифа Бродского, адресованное Татьяне Румянцевой, продали на аукционе за 2,2 миллиона российских рублей. Об этом
Татьяна Румянцева – подруга Иосифа Бродского. На обеих сторонах письма присутствуют рисунки поэта, а также надписи «Всех рисовал я», «Это Вы в неуступленной мне курточке».
Фото: Пресс-служба аукционного дома «В Никитском»
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Письмо поэта Иосифа Бродского, адресованное Татьяне Румянцевой, продали на аукционе за 2,2 миллиона российских рублей. Об этом информирует пресс-служба аукционного...
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