Письмо Иосифа Бродского продали на аукционе за 2,2 млн российских рублей

Источник материала: ОНТ

Письмо поэта Иосифа Бродского, адресованное Татьяне Румянцевой, продали на аукционе за 2,2 миллиона российских рублей. Об этом информирует пресс-служба аукционного дома «В Никитском».

Татьяна Румянцева – подруга Иосифа Бродского. На обеих сторонах письма присутствуют рисунки поэта, а также надписи «Всех рисовал я», «Это Вы в неуступленной мне курточке».

Фото: Пресс-служба аукционного дома «В Никитском»

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