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Борис Батура: «Уникальность в социальной направленности нашей внутренней политики»
Источник материала: СТВ
Борис Батура откровенно рассказал о себе и своей работе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Борис Батура:
Да и во всех остальных отраслях был принят постепенно переход на рыночную экономику. Постепенный, без шока – это тоже было принято правильное решение. Другое дело – может быть, надо было ускорять это движение, чтобы частный сектор занимал больший удельный вес в ВВП, чем госсектор, для стабильности, в целом, ситуации в стране.
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Борис Батура откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Батура высказался о журналистах
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