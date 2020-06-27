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В Минске из кабельного колодца достали троих мужчин. Двое из них скончались

27.06.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске из кабельного колодца достали троих мужчин. Двое из них скончались

Из кабельного колодца сотрудники МЧС достали троих мужчин. Они были без сознания. Об этом сообщил официальный представитель МЧС Виталий Новицкий в Facebook.

Двое из мужчин скончались. «По предварительной информации, мужчины под землей проводили работы», - прокомментировал Новицкий.

Фото: БЕЛТА

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Из кабельного колодца сотрудники МЧС достали троих мужчин. Они были без сознания. Об этом сообщил официальный представитель МЧС Виталий Новицкий в Facebook. Двое из...
 
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