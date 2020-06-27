В Минске из кабельного колодца достали троих мужчин. Двое из них скончались

Источник материала: ОНТ

Из кабельного колодца сотрудники МЧС достали троих мужчин. Они были без сознания. Об этом сообщил официальный представитель МЧС Виталий Новицкий в Facebook .

Двое из мужчин скончались. «По предварительной информации, мужчины под землей проводили работы», - прокомментировал Новицкий.

Фото: БЕЛТА

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