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В Минске из кабельного колодца достали троих мужчин. Двое из них скончались
Источник материала: ОНТ
Из кабельного колодца сотрудники МЧС достали троих мужчин. Они были без сознания. Об этом сообщил официальный представитель МЧС Виталий Новицкий в
Двое из мужчин скончались. «По предварительной информации, мужчины под землей проводили работы», - прокомментировал Новицкий.
Фото: БЕЛТА
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Из кабельного колодца сотрудники МЧС достали троих мужчин. Они были без сознания. Об этом сообщил официальный представитель МЧС Виталий Новицкий в Facebook. Двое из...
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