|
В Солигорске горняки подарили Александру Лукашенко статую шахтёра
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 июня посетил с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент вникает во все нюансы, как работают и живут горняки. Мелочей не бывает.
Читайте также:
Александр Лукашенко шутит: «Я отъехал, так вы в Минске воду загадили»
В завершение встречи горняки подарили Президенту статую шахтера. Александр Лукашенко обещал разместить ее во Дворце Независимости.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 июня посетил с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент вникает во...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)