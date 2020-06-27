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В Солигорске горняки подарили Александру Лукашенко статую шахтёра

27.06.2020 06:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 июня посетил с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Солигорске горняки подарили Александру Лукашенко статую шахтёра

Президент вникает во все нюансы, как работают и живут горняки. Мелочей не бывает.  

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В Солигорске горняки подарили Александру Лукашенко статую шахтёра

В Солигорске горняки подарили Александру Лукашенко статую шахтёра

В завершение встречи горняки подарили Президенту статую шахтера. Александр Лукашенко обещал разместить ее во Дворце Независимости.  

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 июня посетил с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   Президент вникает во...
 
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