Вечером в Бресте было неспокойно: милиция, ГАИ, ОМОН, спецавто. Рассказываем, что это было

Источник материала: Виртуальный Брест

Вечером в пятницу, 26 июня 2020 года в некоторых Telegram-каналах молодёжь договорилась прогуляться по городу, подышать воздухом, пообщаться, поговорить на политические темы. Естественно, такое не могло понравиться определённым правоохранительным силам, и ситуацию решено было взять под жёсткий контроль.





Получилось так, что выходцев прогуляться было не так уж и много, а вот сил правопорядка - заметно больше. Даже на Машерова в правом ряду, мешая проезду транспорта, были припаркованы спецавтомобили и тонированные бусы. Им, оказывается, так можно, а вам - нельзя.





Так, вот, те кто вышел погулять, быстро перемещались небольшими группами между улицами Советская, проспектом Машерова, Набережной, побывали на Кобринском мосту и на бульваре Шевченко.





О задержаниях ничего не сообщалось, скорее всего, из-за малочисленности гуляющих сотрудники, в том числе в штатском, просто не могли понять кого же хватать. В прошлый раз брали всех , даже тех, кто был не при делах. В этот, кажется, обошлось (но точно утверждать этого мы не можем, милиции ведь тоже надо выполнять план и давать отчёт о задержанных гражданах).





Ситуация становится напряжённой, поэтому видите подозрительно припаркованные автомобили или тем более спецавтомобили ОМОН - хотелось бы сказать бегите, но нет, лучше медленно и спокойно покиньте территорию охраняемую от вас. Это для вашей же безопасности, не сомневайтесь.