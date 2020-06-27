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Вечером в Бресте было неспокойно: милиция, ГАИ, ОМОН, спецавто. Рассказываем, что это было

27.06.2020 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вечером в пятницу, 26 июня 2020 года в некоторых Telegram-каналах молодёжь договорилась прогуляться по городу, подышать воздухом, пообщаться, поговорить на политические темы. Естественно, такое не могло понравиться определённым правоохранительным силам, и ситуацию решено было взять под жёсткий контроль.

Вечером в Бресте было неспокойно: милиция, ГАИ, ОМОН, спецавто. Рассказываем, что это было

Получилось так, что выходцев прогуляться было не так уж и много, а вот сил правопорядка - заметно больше. Даже на Машерова в правом ряду, мешая проезду транспорта, были припаркованы спецавтомобили и тонированные бусы. Им, оказывается, так можно, а вам - нельзя.

Вечером в Бресте было неспокойно: милиция, ГАИ, ОМОН, спецавто. Рассказываем, что это было

Так, вот, те кто вышел погулять, быстро перемещались небольшими группами между улицами Советская, проспектом Машерова, Набережной, побывали на Кобринском мосту и на бульваре Шевченко.

Вечером в Бресте было неспокойно: милиция, ГАИ, ОМОН, спецавто. Рассказываем, что это было

О задержаниях ничего не сообщалось, скорее всего, из-за малочисленности гуляющих сотрудники, в том числе в штатском, просто не могли понять кого же хватать. В прошлый раз брали всех, даже тех, кто был не при делах. В этот, кажется, обошлось (но точно утверждать этого мы не можем, милиции ведь тоже надо выполнять план и давать отчёт о задержанных гражданах).

Вечером в Бресте было неспокойно: милиция, ГАИ, ОМОН, спецавто. Рассказываем, что это было

Ситуация становится напряжённой, поэтому видите подозрительно припаркованные автомобили или тем более спецавтомобили ОМОН - хотелось бы сказать бегите, но нет, лучше медленно и спокойно покиньте территорию охраняемую от вас. Это для вашей же безопасности, не сомневайтесь.

 
 
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  Вечером в пятницу, 26 июня 2020 года в некоторых Telegram-каналах молодёжь договорилась прогуляться по городу, подышать воздухом, пообщаться, поговорить на...
 
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