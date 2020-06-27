ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Президент Беларуси о последствиях пандемии: «Если бы мы остановились, мы бы рухнули»

27.06.2020 06:50 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 июня посетил с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Президент Беларуси о последствиях пандемии: «Если бы мы остановились, мы бы рухнули»

В топе тем – безусловно, пандемия и предстоящая электоральная кампания. Что касается первого, тут все придельно ясно: выбрали свой путь, уверенно идем по нему, спасая жизни и не давая скатиться экономике.  

Президент Беларуси о последствиях пандемии: «Если бы мы остановились, мы бы рухнули»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
В 138 стран поставляете сегодня продукцию потихоньку, понемножку, завтра будет больше. Если бы мы остановились, мы бы рухнули, это место заняли бы наши конкуренты, и мы никогда бы не встали с колен. Так во всех отраслях было бы. Поэтому мы, понимая это, избрали свой путь. А потом увидели, что это не такой страшный черт, как его малюют. Ну и могу вас поздравить: Минская область у нас следом за Витебском, Минском пошла вниз по заболеваемости.  

Президент Беларуси о последствиях пандемии: «Если бы мы остановились, мы бы рухнули»

Читайте также:

Президент Беларуси: кризис – это время возможностей. Мы должны вскочить куда-то в открывшиеся новые рынки и зацепиться там

Александр Лукашенко шутит: «Я отъехал, так вы в Минске воду загадили»

Депутат Палаты представителей: «Надо это всё сохранить и развивать»

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 июня посетил с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   В топе тем –...
 
Новости дня
Новости разные
 
Главный санврач Минска: не можем рекомендовать всему населению Московского и Фрунзенского районов пить воду из-под крана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
27.06.2020
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика