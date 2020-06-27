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Президент Беларуси о последствиях пандемии: «Если бы мы остановились, мы бы рухнули»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 июня посетил с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В топе тем – безусловно, пандемия и предстоящая электоральная кампания. Что касается первого, тут все придельно ясно: выбрали свой путь, уверенно идем по нему, спасая жизни и не давая скатиться экономике.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 июня посетил с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В топе тем –...
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