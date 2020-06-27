|
Главный санврач Минска: не можем рекомендовать всему населению Московского и Фрунзенского районов пить воду из-под крана
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О ситуации с качеством воды в Московском и Фрунзенском районах Минска. Ликвидацией последствий происшествия в круглосуточном режиме занимаются все городские службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подключены МЧС, Вооруженные силы, помощь оказывают общественные организации и объединения. За сутки исследовано более 200 проб воды. Нестандартные результаты регистрированы, в частности, по таким показателям, как запах и окисляемость. Ситуацию 26 июня прокомментировал замглавы Администрации Президента Дмитрий Крутой.
Дмитрий Крутой, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Читайте также:
Все службы в режиме мобилизации. Показываем на конкретных примерах, как Минск справляется с ситуацией с грязной водой
Многих интересует причина происшествия. Проверяются все версии, но наиболее вероятную буквально несколько часов назад озвучили в столичной мэрии.
Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
Мониторингом ситуации в режиме реального времени занимается городской центр гигиены и эпидемиологии. На данный момент состояние воды во многом соответствует норме, однако пока все еще следует проявлять осторожность.
Нелли Гиндюк, главный врач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Напомним, проблема загрязнения воды затронула более 2000 столичных домов – это свыше 700 тысяч человек. Работы по ликвидации последствий происшествия продолжаются. По-прежнему будут работать и телефоны горячих линий в администрациях районов и коммунальных службах города. Ситуация на личном контроле Президента. Прокуратура проводит проверку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный санврач Минска: не можем рекомендовать всему населению Московского и Фрунзенского районов пить воду из-под крана
Новости Беларуси. О ситуации с качеством воды в Московском и Фрунзенском районах Минска. Ликвидацией последствий происшествия в круглосуточном режиме занимаются...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)