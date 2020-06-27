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«Нас воспитывали на этой фамилии». Легендарная гимнастка Марина Лобач отметила 50-летний юбилей

27.06.2020 06:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусской олимпийской чемпионке Марине Лобач 26 июня исполнилось 50!

С юбилеем известную спортсменку поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Нас воспитывали на этой фамилии». Легендарная гимнастка Марина Лобач отметила 50-летний юбилей

Марина Лобач пришла в спорт в 7 лет. А в 18 стала первой художественной гимнасткой из Советского Союза, завоевавшей золото на Олимпиаде в южнокорейском Сеуле. После завершения карьеры знаменитая спортсменка посвятила себя тренерскому делу. И по-прежнему вдохновляет маленьких граций на большие победы.  

Материал Юлии Силипицкой. 

«Нас воспитывали на этой фамилии». Легендарная гимнастка Марина Лобач отметила 50-летний юбилей

Море роз, орхидей и еще разных шедевров флористики. Все это только для нее. Аплодисменты, пожелания, подарки и, конечно, трепетные детские обнимашки. Ведь для тысячи девчонок Марина Лобач – икона художественной гимнастики.

«Таких людей очень мало на земле, она особенная». Вот так юные гимнастки поздравили с юбилеем Марину Лобач

«Нас воспитывали на этой фамилии». Легендарная гимнастка Марина Лобач отметила 50-летний юбилей

«Нас воспитывали на этой фамилии». Легендарная гимнастка Марина Лобач отметила 50-летний юбилей

Обладательница олимпийского золота Сеула, чемпионка мира и Европы, ее спортивная летопись, трещит по швам от побед. Эта хрупкая скромная девочка из Смолевич смогла покорить всю планету своей детской непосредственностью и нечеловеческим трудолюбием, характером сильнее, чем у спецназовца, и завораживающим танцем на гимнастическом ковре…

Ирина Лепарская о Лобач: «Марина – мой ребёнок»

«Нас воспитывали на этой фамилии». Легендарная гимнастка Марина Лобач отметила 50-летний юбилей

Сегодня дива празднует юбилей, она королева бала, однако Марина по-прежнему остается той 17-летней девчушкой, с такими же ясными голубыми глазами и нежной улыбкой.  

«Нас воспитывали на этой фамилии». Легендарная гимнастка Марина Лобач отметила 50-летний юбилей

Марина Лобач, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике:  
Я просто люблю все красивое и стремлюсь сделать вокруг себя тоже такой ореол красоты, счастья и понимания.

Лобач входит в техком Европейского гимнастического союза, она судья международной категории, но ближе ее душе тренерский хлеб. У Марины Лобач четыре воспитанницы, которые мечтают повторить успех своей наставницы.  

«Нас воспитывали на этой фамилии». Легендарная гимнастка Марина Лобач отметила 50-летний юбилей

Алина Горносько, бронзовый призер чемпионата мира по художественной гимнастике:  
Она тренер в зале, тренер в жизни, она такой замечательный человек.  

«Нас воспитывали на этой фамилии». Легендарная гимнастка Марина Лобач отметила 50-летний юбилей

Лобач – это визитная карточка белорусского спорта, ею восхищаются, ей подражают, ее поздравляют.  

«Нас воспитывали на этой фамилии». Легендарная гимнастка Марина Лобач отметила 50-летний юбилей

Елена Скрипель, председатель Белорусской ассоциации гимнастики:  
Мариночка наша скоро воспитает еще нам новую или олимпийскую чемпионку, или призера Олимпиады. Мы в это очень верим и, конечно, сделаем все для этого необходимое.  

«Нас воспитывали на этой фамилии». Легендарная гимнастка Марина Лобач отметила 50-летний юбилей

Марина Гончарова, тренер РЦОП по художественной гимнастике:  
Нас воспитывали на этой фамилии, что это наша первая олимпийская чемпионка. У меня была история, что мой первый беби-кап в детстве, я выступала с платочком голубеньким, я его, к сожалению, потеряла. Марина Викентьевна дала мне свой платок,с которым пришла на беби-кап, дала мне его выступить. Я была самым счастливым ребенком.  

«Нас воспитывали на этой фамилии». Легендарная гимнастка Марина Лобач отметила 50-летний юбилей

Юбилей сегодня, а уже завтра наступят трудовые будни. И вновь, как и 40 лет назад, Марина Лобач на ковре, но она уже тренер и знает, чего хочет.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Марина Лобач, Ирина Лепарская, Юлия Силипицкая, Алина Горносько, Елена Скрипель, Марина Гончарова

 
 
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Новости Беларуси. Белорусской олимпийской чемпионке Марине Лобач 26 июня исполнилось 50! С юбилеем известную спортсменку поздравил Президент, сообщили в...
 
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