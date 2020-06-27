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«Нас воспитывали на этой фамилии». Легендарная гимнастка Марина Лобач отметила 50-летний юбилей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусской олимпийской чемпионке Марине Лобач 26 июня исполнилось 50!
С юбилеем известную спортсменку поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Марина Лобач пришла в спорт в 7 лет. А в 18 стала первой художественной гимнасткой из Советского Союза, завоевавшей золото на Олимпиаде в южнокорейском Сеуле. После завершения карьеры знаменитая спортсменка посвятила себя тренерскому делу. И по-прежнему вдохновляет маленьких граций на большие победы.
Море роз, орхидей и еще разных шедевров флористики. Все это только для нее. Аплодисменты, пожелания, подарки и, конечно, трепетные детские обнимашки. Ведь для тысячи девчонок Марина Лобач – икона художественной гимнастики.
Обладательница олимпийского золота Сеула, чемпионка мира и Европы, ее спортивная летопись, трещит по швам от побед. Эта хрупкая скромная девочка из Смолевич смогла покорить всю планету своей детской непосредственностью и нечеловеческим трудолюбием, характером сильнее, чем у спецназовца, и завораживающим танцем на гимнастическом ковре…
Сегодня дива празднует юбилей, она королева бала, однако Марина по-прежнему остается той 17-летней девчушкой, с такими же ясными голубыми глазами и нежной улыбкой.
Марина Лобач, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике:
Лобач входит в техком Европейского гимнастического союза, она судья международной категории, но ближе ее душе тренерский хлеб. У Марины Лобач четыре воспитанницы, которые мечтают повторить успех своей наставницы.
Алина Горносько, бронзовый призер чемпионата мира по художественной гимнастике:
Лобач – это визитная карточка белорусского спорта, ею восхищаются, ей подражают, ее поздравляют.
Елена Скрипель, председатель Белорусской ассоциации гимнастики:
Марина Гончарова, тренер РЦОП по художественной гимнастике:
Юбилей сегодня, а уже завтра наступят трудовые будни. И вновь, как и 40 лет назад, Марина Лобач на ковре, но она уже тренер и знает, чего хочет.
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Новости Беларуси. Белорусской олимпийской чемпионке Марине Лобач 26 июня исполнилось 50! С юбилеем известную спортсменку поздравил Президент, сообщили в...
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