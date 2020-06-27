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Ирина Лепарская о Лобач: «Марина – мой ребёнок»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Тренерский хлеб сладок только в момент соревновательного триумфа, а в остальном – это изнурительный труд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Марина Лобач поняла это давно, а в объятиях своего личного тренера Ирины Лепарской прочувствовала до глубины души.
Как хорошо на минуту окунуться в детство и ощутить теплоту родных рук человека, который постелил ей красную дорожку триумфа и всегда закрывал от жизненных трудностей.
Ирина Лепарская, главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:
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Новости Беларуси. Тренерский хлеб сладок только в момент соревновательного триумфа, а в остальном – это изнурительный труд, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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