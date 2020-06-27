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«Абонент подвергся пранку». Клиент А1 пожаловался на череду странных СМС-сообщений

27.06.2020 08:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Абоненту А1 стали приходить сообщения с кодами подтверждения из разных сервисов, на которые он никогда не подписывался. Попытались разобраться, в чем может быть причина.


Что произошло

К нам пришло письмо от Кирилла, абонента компании А1. Молодой человек рассказал, что на его мобильный телефон целый день приходит целый ворох СМС-сообщений с кодами подтверждения из разных онлайн-сервисов. Кирилл утверждает, что ни случайно, ни уж тем более специально не подписывался ни на какие из них.

Причем подобные сообщения приходили пачками по пять-семь штук. В первый день таких «пачек» было две. Кирилл говорит, что свой смартфон никому не передавал, так что вероятность того, что на платформы с его номера подписался кто-то из близких, исключена.


Скриншот героя материала Кирилла

«Абонент подвергся пранку»

Мы связались с представителями А1 с просьбой прокомментировать ситуацию. Они обратились к партнерам — СМС-агрегатору.

Те в свою очередь рассказали, что «все сообщения, поступившие абоненту, были легитимными». Но вины Кирилла в этом, по их словам, нет. «Мы предполагаем, что абонент подвергся пранку. В Сети есть программа для UNIX-систем — называется SMS Bomber — которая отправляет бесконечное число запросов на регистрацию в веб-приложениях», — уточнили представители агрегатора.

Позже в компаниях добавили: сбоя оборудования на стороне оператора, а также всей цепочки передачи СМС-сообщения не зафиксировано. Кто был инициатором рассылки, определить не удалось, были ли эти действия злонамеренными, судить не возьмемся.

При этом абонент «может обратиться в правоохранительные органы, если считает, что его права нарушены». Кроме того, «MSISDN пользователя (используется для опознания абонента, входящих и исходящих вызовов, регистрации услуг, в привычном смысле это телефонный номер. — Прим. TUT.BY) можно занести в черный список и к нему не будут поступать СМС для активации».

Правда, в таком случае СМС, инициированные Кириллом, а не предполагаемыми «пранкерами», также не будут приходить.

Ниже — цены популярных у нас смартфонов:

 
 
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Мы связались с представителями А1 с просьбой прокомментировать ситуацию.
 
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