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Прямые телефонные линии: власти помогут решить все насущные проблемы граждан

27.06.2020 08:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прямые телефонные линии: власти помогут решить все насущные проблемы граждан

Любые насущные вопросы (и не только коммунального характера) сегодня можно обсудить с представителями власти. С 9 утра до полудня будут работать прямые телефонные линии.

Они пройдут в исполкомах по всей стране. Проблемы с трудоустройством, затянулся капитальный ремонт в подъезде, нужно наладить работу автолавок в деревне или есть предложения, как улучшить расписание транспорта – обратиться можно с любым волнующим вопросом. Решить его обещают в течение месяца, хотя на практике обычно выходит даже быстрее.   

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Любые насущные вопросы (и не только коммунального характера) сегодня можно обсудить с представителями власти. С 9 утра до полудня будут работать прямые телефонные...
 
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