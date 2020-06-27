Прямые телефонные линии: власти помогут решить все насущные проблемы граждан

Источник материала: ОНТ

Любые насущные вопросы (и не только коммунального характера) сегодня можно обсудить с представителями власти. С 9 утра до полудня будут работать прямые телефонные линии.

Они пройдут в исполкомах по всей стране. Проблемы с трудоустройством, затянулся капитальный ремонт в подъезде, нужно наладить работу автолавок в деревне или есть предложения, как улучшить расписание транспорта – обратиться можно с любым волнующим вопросом. Решить его обещают в течение месяца, хотя на практике обычно выходит даже быстрее.

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