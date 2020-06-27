Как две капли. Две незнакомые девушки похожи друг на друга, как сестры-близнецы

Источник материала: Tut.by

Девушки с практически идентичной внешностью случайно познакомились и сделали совместную фотосессию.

18-летняя певица Бьянка Михай из города Бузэу (Румыния) узнала о своем двойнике — 25-летней палестино-сирийской модели Лане Аль Бейк — от подруги-фотографа. Та была просто шокирована их сходством.

Бьянка и Лана связались в социальных сетях и договорились о встрече. Брюнетки вместе отправились на пляж и сделали совместный снимок, на котором широко улыбаются. Их очень сложно отличить друг от друга.

«Это действительно что-то волшебное», — поделилась эмоциями Бьянка с журналистами издания The Sun . Девушка призналась, что родственники даже спутали ее с незнакомкой, живущей в другой стране. «Мои родители показали фотографии Ланы бабушке, которая сказала: «Ух ты, где вы их взяли? Какая ты красивая, Бьянка, просто потрясающая», — смеется Михай.

«Близняшки» договорились о новой встрече — теперь Лана навестит новую подругу в Румынии.