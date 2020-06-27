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Как две капли. Две незнакомые девушки похожи друг на друга, как сестры-близнецы
Источник материала: Tut.by
Девушки с практически идентичной внешностью случайно познакомились и сделали совместную фотосессию.
18-летняя певица Бьянка Михай из города Бузэу (Румыния) узнала о своем двойнике — 25-летней палестино-сирийской модели Лане Аль Бейк — от подруги-фотографа. Та была просто шокирована их сходством.
Бьянка и Лана связались в социальных сетях и договорились о встрече. Брюнетки вместе отправились на пляж и сделали совместный снимок, на котором широко улыбаются. Их очень сложно отличить друг от друга.
«Это действительно что-то волшебное», — поделилась эмоциями Бьянка с журналистами издания
«Близняшки» договорились о новой встрече — теперь Лана навестит новую подругу в Румынии.
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«Близняшки» договорились о новой встрече - теперь Лана навестит новую подругу в Румынии.
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