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Устав ООН впервые издан на белорусском языке

27.06.2020 08:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Устав ООН впервые издан на белорусском языке

Устав ООН теперь и на мове! Первое в суверенной истории государства издание на белорусском языке презентовали в Минске

Поводом стало 75-летие со дня подписания основополагающего документа Организации Объединённых наций. Его главные принципы – мир, безопасность, доверие и сотрудничество. В 1945-м на конференции в Сан-Франциско подпись от нашей страны под Уставом ООН стала своего рода международным символом памяти и данью уважения миллионам белорусов, которые наравне с гражданами других стран внесли свой вклад в победу во Второй мировой войне. Значимым для сохранения мира и взаимопонимания во всём мире документ остаётся и сегодня. Издание Устава на белорусском языке сейчас можно скачать в интернете, а вскоре его передадут в центральные библиотеки по всей стране и в фонды главного книжного хранилища Беларуси – Национальной библиотеки.

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Теги: Минск
 
 
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Устав ООН теперь и на мове! Первое в суверенной истории государства издание на белорусском языке презентовали в Минске.  Поводом стало 75-летие со дня подписания...
 
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