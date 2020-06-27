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Устав ООН впервые издан на белорусском языке
Источник материала: ОНТ
Устав ООН теперь и на мове! Первое в суверенной истории государства издание на белорусском языке презентовали в Минске.
Поводом стало 75-летие со дня подписания основополагающего документа Организации Объединённых наций. Его главные принципы – мир, безопасность, доверие и сотрудничество. В 1945-м на конференции в Сан-Франциско подпись от нашей страны под Уставом ООН стала своего рода международным символом памяти и данью уважения миллионам белорусов, которые наравне с гражданами других стран внесли свой вклад в победу во Второй мировой войне. Значимым для сохранения мира и взаимопонимания во всём мире документ остаётся и сегодня. Издание Устава на белорусском языке сейчас можно скачать в интернете, а вскоре его передадут в центральные библиотеки по всей стране и в фонды главного книжного хранилища Беларуси – Национальной библиотеки.
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Устав ООН теперь и на мове! Первое в суверенной истории государства издание на белорусском языке презентовали в Минске. Поводом стало 75-летие со дня подписания...
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