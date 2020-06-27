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Смена оздоровительного лагеря «Патриот» Пинковичской СШ завершилась увлекательной игрой

27.06.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Смена оздоровительного лагеря «Патриот» Пинковичской СШ завершилась увлекательной игрой
На днях, на территории народного литературно-краеведческого музея Якуба Коласа, развернулись «военные» действия. Оказывается, это творческая группа педагогов нашего центра творчества организовала увлекательные соревнования военно-патриотической направленности «А на войне, как на войне», или «Дорогами Победы». Подробностями организации игры поделилась с корреспондентом pinsknews.by методист центра ЦТДиМ Пинского района Жанна ВЕРИЧ: 

– Уже на начальном этапе подготовки мероприятия можно было прогнозировать его успех. Еще бы! Приближать к действительности сценарные конкурсы помогла наш «военный консультант», жена военного летчика в запасе, фельдшер, наш педагог В.В. Ярмак.

Итак, свою боевую готовность, ловкость и смекалку на деле доказывали «бойцы» из отрядов «Дембель» и «За Родину». 1-е задание – обмундирование. Ребятам предлагался мастер-класс по изготовлению пилотки из старых газет (кстати, всегда пригодится в жизни). 2-е задание – гранатометание. Лёжа в засаде, ребята целились в «фашистские» танки. А после нелегкого боя – привал. Уставшие воины дружно исполняли детскую военную песню «Бравые солдаты», которая подняла в них боевой дух, но…

Первым делом, как поется в известной песне, самолеты… А кто же не мечтает стать летчиком? И следующим заданием было сконструировать из бумаги самолет и запустить его за «линию фронта». А тут еще газовая атака, во время которой необходимо быстро надеть противогаз. Конечно же, имелись раненые, которым быстро и своевременно оказывалась помощь в санбате.


Смена оздоровительного лагеря «Патриот» Пинковичской СШ завершилась увлекательной игрой

Уставшим бойцам было бы неплохо перекусить, но место с провизией замаскировано, а «голодный солдат – плохой солдат». Радости ребят не было предела, когда они обнаружили запасы тушёнки.

Вот так, шаг за шагом бойцы приближались к Победе. Слезы радости и счастья застилали глаза ребят и взрослых, когда все дружно исполняли песню «О той весне». И на прощание – традиционный «Объектив-креатив» на фоне полотна Победы.

Через игру ребята познали весь ужас войны. И дай Бог, чтобы знали о ней все только понаслышке.

P.S. Военная игра прошла под занавес смены оздоровительного лагеря «Патриот» Пинковичской СШ. Оказывается, в уютном дворе музея можно проводить мероприятия различного направления. В резерве нашей творческой команды еще много интересных проектов и задумок. Следите за нашими афишами, заходите и приезжайте в этот удивительный уголок Белорусского Полесья.

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