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Компания L'Oreal уберет из описания косметики для кожи слова «белая» и «светлая»
Источник материала: ОНТ
Французский бренд косметики L'Oreal принял решение убрать из описания своих продуктов для ухода за кожей слова «белая» и «светлая», сообщает
Из-за движения Black Lives Matter к такому решению приходят и другие бренды. Например, американская компания Johnson & Johnson полностью прекратила продажу кремов, которые помогают сделать светлее тон кожи, в странах Азии и Ближнего Востока.
Фото: photobay
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Французский бренд косметики L'Oreal принял решение убрать из описания своих продуктов для ухода за кожей слова «белая» и «светлая», сообщает Рейтер со ссылкой на...
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