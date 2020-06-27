Компания L'Oreal уберет из описания косметики для кожи слова «белая» и «светлая»

Источник материала: ОНТ

Французский бренд косметики L'Oreal принял решение убрать из описания своих продуктов для ухода за кожей слова «белая» и «светлая», сообщает Рейтер со ссылкой на заявление представителя компании.

Из-за движения Black Lives Matter к такому решению приходят и другие бренды. Например, американская компания Johnson & Johnson полностью прекратила продажу кремов, которые помогают сделать светлее тон кожи, в странах Азии и Ближнего Востока.

Фото: photobay

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