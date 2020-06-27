ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Первый в республике и области

27.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Первый в республике и области

Виктор Марьянович Вансович в животноводческой отрасли КСУП «Дотишки» трудится уже 14 лет. За добросовестное отношение к своим обязанностям и высокие производственные показатели он заслужил уважение у коллег и неодно-кратно удостаивался наград как сельхозпредприятия, так и вышестоящих организаций.

Плодотворным для животновода был 2018 год. В республиканском конкурсе профессионального мастерства Виктор Марьянович занял почетное первое место среди операторов по искусственному осеменению животных. В этой же номинации в 2019-м — стал победителем по итогам областного соревнования.

Заслуженный диплом первой степени и денежную премию от Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса вручил Виктору Вансовичу председатель РК профсоюза работников АПК Олег Тарасов.

— Приятно, что мой труд замечен и отмечен, очень рад награде, — поделился впечатлениями Виктор Марьянович. — Теперь у меня намного больше обязанностей. С января этого года назначен начальником комплекса «Городище». Очень ответственная работа. На комплексе, а это маленький колхоз в большом колхозе, — улыбается своей шутке собеседник, — работает около 100 человек, содержится 4,5 тысячи животных. Бывает, что ночью не до сна, постоянно переживаешь за дела на производстве. Во всем люблю порядок. Очень уважаю свой коллектив, а коллеги поддерживают меня. Сообща, я уверен, мы выполним стоящие перед нами задачи.

Викентий ЯКОВИЧ.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виктор Марьянович Вансович в животноводческой отрасли КСУП «Дотишки» трудится уже 14 лет. За добросовестное отношение к своим обязанностям и высокие...
 
Новости дня
Новости разные
 
Смена оздоровительного лагеря «Патриот» Пинковичской СШ завершилась увлекательной игрой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
27.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика