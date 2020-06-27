Первый в республике и области

Источник материала: Вороновская газета





Виктор Марьянович Вансович в животноводческой отрасли КСУП «Дотишки» трудится уже 14 лет. За добросовестное отношение к своим обязанностям и высокие производственные показатели он заслужил уважение у коллег и неодно-кратно удостаивался наград как сельхозпредприятия, так и вышестоящих организаций.

Плодотворным для животновода был 2018 год. В республиканском конкурсе профессионального мастерства Виктор Марьянович занял почетное первое место среди операторов по искусственному осеменению животных. В этой же номинации в 2019-м — стал победителем по итогам областного соревнования.

Заслуженный диплом первой степени и денежную премию от Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса вручил Виктору Вансовичу председатель РК профсоюза работников АПК Олег Тарасов.

— Приятно, что мой труд замечен и отмечен, очень рад награде, — поделился впечатлениями Виктор Марьянович. — Теперь у меня намного больше обязанностей. С января этого года назначен начальником комплекса «Городище». Очень ответственная работа. На комплексе, а это маленький колхоз в большом колхозе, — улыбается своей шутке собеседник, — работает около 100 человек, содержится 4,5 тысячи животных. Бывает, что ночью не до сна, постоянно переживаешь за дела на производстве. Во всем люблю порядок. Очень уважаю свой коллектив, а коллеги поддерживают меня. Сообща, я уверен, мы выполним стоящие перед нами задачи.

Викентий ЯКОВИЧ.