В Гомеле рука двухлетней девочки застряла в пятилитровой бутылке

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 26 июня примерно в 12:15 в Гомеле к спасателям обратились с просьбой помочь ребёнку.

По сведениям Гомельского ОУМЧС, после прибытия в указанное место спасатели увидели, что 2-летняя девочка засунула кисть правой руки в пятилитровую пластиковую бутылку. Самостоятельно извлечь руку у ребёнка не получилось.



Фото: Гомельское ОУМЧС

Подразделения МЧС с использованием подручных средств освободили руку девочки. Ребёнок не пострадал, госпитализация не потребовалась.