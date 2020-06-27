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В Гомеле рука двухлетней девочки застряла в пятилитровой бутылке

27.06.2020 09:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 26 июня примерно в 12:15 в Гомеле к спасателям обратились с просьбой помочь ребёнку.

По сведениям Гомельского ОУМЧС, после прибытия в указанное место спасатели увидели, что 2-летняя девочка засунула кисть правой руки в пятилитровую пластиковую бутылку. Самостоятельно извлечь руку у ребёнка не получилось.

В Гомеле рука двухлетней девочки застряла в пятилитровой бутылке
Фото: Гомельское ОУМЧС 

Подразделения МЧС с использованием подручных средств освободили руку девочки. Ребёнок не пострадал, госпитализация не потребовалась.

Ранее в июне спасатели выезжали на помощь девочке в Полоцк. Голова ребёнка застряла между перилами горки – подробности здесь.

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Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. 26 июня примерно в 12:15 в Гомеле к спасателям обратились с просьбой помочь ребёнку. По сведениям Гомельского ОУМЧС, после прибытия в указанное...
 
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