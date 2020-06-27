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В Гомеле рука двухлетней девочки застряла в пятилитровой бутылке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 26 июня примерно в 12:15 в Гомеле к спасателям обратились с просьбой помочь ребёнку.
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Подразделения МЧС с использованием подручных средств освободили руку девочки. Ребёнок не пострадал, госпитализация не потребовалась.
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Новости Беларуси. 26 июня примерно в 12:15 в Гомеле к спасателям обратились с просьбой помочь ребёнку. По сведениям Гомельского ОУМЧС, после прибытия в указанное...
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