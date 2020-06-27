Кардиолог дал совет, как сердечникам и метеозависимым людям легче перенести жару

Источник материала: ОНТ

Как спастись от пагубного воздействия погоды и не навредить своему здоровью, рассказал в интервью радио Sputnik врач-кардиолог, директор клиники госпитальной терапии Сеченовского Университета, академик РАН Юрий Беленков.

Резкие перемены погоды и жара могут стать причиной плохого самочувствия и усугубить хронические сердечно-сосудистые заболевания.Первыми звоночками обезвоживания и перегрева являются головная боль, головокружение, слабость и потемнение в глазах.

Метеозависимым людям врач посоветовал ряд препаратов-адаптогенов.

Также специалист дал общие рекомендации, как легче перенести жару.

Фото: shutterstock.com





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