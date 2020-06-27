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«Ямы Беларуси». Реки, озера и океаны - вот во что превращаются дороги страны после летних дождей
Источник материала: Tut.by
Сервис «Ямы Беларуси» получил новые фото читателей. На них много дорожных «рек» и «озер», а также недоделок коммунальников из разных уголков страны.
В городе Вилейка в районе дома 10 по переулку Школьному в дождь образуется река. Все потому, что на дороге есть яма, глубиной по колено.
Это Речица, Светлогорское шоссе. Вот так год назад сделали пешеходный переход к новому микрорайону.
Центр Минска — улица Краснозвездная, 25. После прокладки труб и выравнивания территории коммунальники собирались восстановить дорожки еще в апреле, но чего-то не хватило: то ли материала, то ли вдохновения.
Под Минском, в агрогородке Лесной, возле дома 11, меняли трубы теплотрассы. По окончании работ все присыпали, но не утрамбовали, а поврежденный асфальт не восстановили. В итоге, после дождя на этом месте образовались ямы. Коммунальники «починили» — привезли ковш песка в экскаваторе, ямы засыпали. Ремонт дожил до первого дождя, после которого снова появились ямы.
В Фаниполе есть вот такая улица, где асфальт положить забыли, а может денег нет, как всегда.
В деревне Талька Пуховичского района на улице Кирова возле 37 и 38 домов дорога ниже обочин и после дождя она сплошь в лужах. Коммунальникам бы поднять уровень.
В Калинковичах на улица Марата огромная яма на перекрестке. Для дорожного движения это довольно опасно.
AUTO.TUT.BY верит, что в будущем ямы или плохие дороги станут таким же исчезающим видом в Беларуси, как редкие животные в Красной книге. А пока,
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Сервис «Ямы Беларуси» получил новые фото читателей. На них много дорожных «рек» и «озер», а также недоделок коммунальников из разных уголков страны.
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