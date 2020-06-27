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«Ямы Беларуси». Реки, озера и океаны - вот во что превращаются дороги страны после летних дождей

27.06.2020 10:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сервис «Ямы Беларуси» получил новые фото читателей. На них много дорожных «рек» и «озер», а также недоделок коммунальников из разных уголков страны.

В городе Вилейка в районе дома 10 по переулку Школьному в дождь образуется река. Все потому, что на дороге есть яма, глубиной по колено.


Это Речица, Светлогорское шоссе. Вот так год назад сделали пешеходный переход к новому микрорайону.



В Орше на улице Ленина, 54 после дождя постоянно стоит огромная лужа, а если пройдет ливень, то озеро превращается в океан.

Центр Минска — улица Краснозвездная, 25. После прокладки труб и выравнивания территории коммунальники собирались восстановить дорожки еще в апреле, но чего-то не хватило: то ли материала, то ли вдохновения.


Под Минском, в агрогородке Лесной, возле дома 11, меняли трубы теплотрассы. По окончании работ все присыпали, но не утрамбовали, а поврежденный асфальт не восстановили. В итоге, после дождя на этом месте образовались ямы. Коммунальники «починили» — привезли ковш песка в экскаваторе, ямы засыпали. Ремонт дожил до первого дождя, после которого снова появились ямы.


В Фаниполе есть вот такая улица, где асфальт положить забыли, а может денег нет, как всегда.


В деревне Талька Пуховичского района на улице Кирова возле 37 и 38 домов дорога ниже обочин и после дождя она сплошь в лужах. Коммунальникам бы поднять уровень.


В Калинковичах на улица Марата огромная яма на перекрестке. Для дорожного движения это довольно опасно.


AUTO.TUT.BY верит, что в будущем ямы или плохие дороги станут таким же исчезающим видом в Беларуси, как редкие животные в Красной книге. А пока, «Ямы Беларуси» — сервис, который позволяет небезразличным гражданам поделиться вопиющими примерами плохого состояния дорог или их отсутствия. Присылайте свои фото. В описании обязательно укажите адрес, чтобы можно было проконтролировать дойдет ли транспортный налог до этих ям/дорог.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Сервис «Ямы Беларуси» получил новые фото читателей. На них много дорожных «рек» и «озер», а также недоделок коммунальников из разных уголков страны.
 
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