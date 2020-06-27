Не оставляйте детей без присмотра!

Источник материала: Ивьевский край

Проблема гибели детей от пожаров затрагивает не только личные интересы граждан: родителей и родственников погибших, но и является важнейшей социальной проблемой общества и государства в целом.

Ее решение невозможно без общественного запроса на детскую безопасность и свидетельствует о необходимости комплексного подхода.

Основным фактором, обуславливающим повышенный риск детской смертности от различного рода чрезвычайных ситуаций - оставление детей без присмотра.

Находясь на улице, водоеме, дома даже самый послушный ребенок, увлекшись игрой, забывает о том, что дорога, вода, огонь представляют опасность, которая может стоить ему жизни.

Почему же для вас, родители, чужая трагедия не становится страшным уроком, пока ваши дети живы и здоровы? И переступая порог дома, оставляя ребенка одного, задумайтесь – возьмите его с собой или вернитесь, отложив дела на потом, возможно этим вы сохраните ему жизнь!

П. КЕЛЕР.