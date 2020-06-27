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В Гомеле нетрезвый мужчина захотел искупаться в озере и едва не утонул
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 26 июня около десяти вечера в Гомеле нетрезвый мужчина захотел поплавать, но выйти на берег не смог.
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Предварительно, мужчина вместе с приятелями выпивал на берегу озера. После отдыха гражданин направился домой, но по дороге захотел искупаться. Мужчина зашёл в воду, но самостоятельно выбраться у него не получилось.
На прошлой неделе спасатели доставали пенсионера из воды в Лоевском районе.
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Новости Беларуси. 26 июня около десяти вечера в Гомеле нетрезвый мужчина захотел поплавать, но выйти на берег не смог. По сведениям МЧС Беларуси, инцидент случился...
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