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Президент Беларуси поздравил юношей и девушек с Днем молодежи
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко направил поздравление с Днем молодежи, сообщили в
Президент отметил, что именно молодежь определяет дальнейшую судьбу народа: она отдает на благо Отчизны свои таланты и энергию, жаждет передовых знаний и внедрения инноваций, готова совершенствовать любые технические решения и смотрит в завтрашний день с оптимизмом.
Президент пожелал молодежи сохранить смелость и целеустремленность, решимость и энтузиазм, чтобы осуществить свои самые заветные мечты.
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Александр Лукашенко направил поздравление с Днем молодежи, сообщили в пресс-службе Главы государства. Президент отметил, что именно молодежь определяет...
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