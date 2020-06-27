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Президент Беларуси поздравил юношей и девушек с Днем молодежи

27.06.2020 11:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси поздравил юношей и девушек с Днем молодежи

Александр Лукашенко направил поздравление с Днем молодежи, сообщили в пресс-службе Главы государства.

Президент отметил, что именно молодежь определяет дальнейшую судьбу народа: она отдает на благо Отчизны свои таланты и энергию, жаждет передовых знаний и внедрения инноваций, готова совершенствовать любые технические решения и смотрит в завтрашний день с оптимизмом.

Президент пожелал молодежи сохранить смелость и целеустремленность, решимость и энтузиазм, чтобы осуществить свои самые заветные мечты. 

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Александр Лукашенко направил поздравление с Днем молодежи, сообщили в пресс-службе Главы государства. Президент отметил, что именно молодежь определяет...
 
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