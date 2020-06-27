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Работники Кореличской энергогазинспекции напоминают и правилах безопасности в период жатвы

27.06.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Печальная статистика гласит: ежегодно во время уборочной кампании погибают люди, попадая под напряжение. Так, 27 августа 2019 года вблизи д. Ходосы Мстиславского района Могилевской области при уборке зерновых комбайнер остановился под воздушными линиями 110 кВ, поднялся на бункер комбайна, держа в руках деревянный шест, приблизился на недопустимое расстояние до проводов и был смертельно травмирован электрическим током. Днем ранее подобная трагедия произошла в д. Уборок Лоевского района Гомельской области.

Работники Кореличской энергогазинспекции напоминают и правилах безопасности в период жатвы

Чтобы предотвратить несчастные случаи, работникам запрещается находиться вне кабины и выполнять ремонтные работы на сельскохозяйственных машинах при работе в охранной зоне линий электропередач, поднимать с земли или с оборудования (машины) оборванные провода и предпринимать самостоятельно оборудования (машины). При обнаружении оборванных проводов, дугового замыкания (горит дуга) запрещается приближаться к оборванным проводам и опорам линий электропередач на расстояние менее 20 метров. Нельзя прикасаться к опорам, влезать на них или привязывать к ним животных. Не приближаться к мачтам и опорам воздушных линий электропередач во время грозы.

Предельно осторожными следует быть и работникам зерносушильных комплексов. Перед очередным включением электроустановок таких объектов и механизмов необходимо обратить внимание на исправность замков на силовых шкафах, выполнить их осмотры, ревизию, проверить состояние кабеля, проводки, укомплектованность соответствующими защитными аппаратами, наличие и исправность нулевых защитных проводников, заземления, устройств защитного отключения. Также необходимо провести необходимые электрофизические измерения и испытания в соответствии с требованиями правил устройства и технической эксплуатации электроустановок, а также заводской документации. Запрещается использовать самодельные предохранители или так называемые «жучки», использование которых может привести к аварийным отключениям, пожарам и несчастным случаям.

 
 
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Печальная статистика гласит: ежегодно во время уборочной кампании погибают люди, попадая под напряжение. Так, 27 августа 2019 года вблизи д.
 
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