ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Из прошлого века». Максим Галкин показал свои давние фотографии

27.06.2020 13:46 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости России. Российский шоумен Максим Галкин поделился с подписчиками фотографиями, на которых ему около 20-25 лет. Фанаты узнали артиста с трудом.

«Мои фотки из прошлого века. Какая вам больше нра?» – спросил мнение поклонников Галкин.

«Из прошлого века». Максим Галкин показал свои давние фотографии
Фото: instagram.com/maxgalkinru 

Мнения пользователей соцсети разделилось. Но хотя лучшее фото так и не было выбрано, подписчики Максима сказали, что артист на всех фотографиях получается удачно, а на некоторых снимках он похож на Энрике Иглесиаса.

«Из прошлого века». Максим Галкин показал свои давние фотографии
Фото: instagram.com/maxgalkinru 

«Из прошлого века». Максим Галкин показал свои давние фотографии
Фото: instagram.com/maxgalkinru 

Месяцем ранее Максим Галкин поделился архивными фотографиями своих детей. Взглянуть на снимки малышей можно здесь.

Люди в материале: Максим Галкин

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Российский шоумен Максим Галкин поделился с подписчиками фотографиями, на которых ему около 20-25 лет. Фанаты узнали артиста с трудом. «Мои фотки из...
 
Новости дня
Новости разные
 
3 июля Волковыск отпразднует День Независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
27.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика