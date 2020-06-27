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«Из прошлого века». Максим Галкин показал свои давние фотографии
Источник материала: СТВ
Новости России. Российский шоумен Максим Галкин поделился с подписчиками фотографиями, на которых ему около 20-25 лет. Фанаты узнали артиста с трудом.
«Мои фотки из прошлого века. Какая вам больше нра?» –
Мнения пользователей соцсети разделилось. Но хотя лучшее фото так и не было выбрано, подписчики Максима сказали, что артист на всех фотографиях получается удачно, а на некоторых снимках он похож на Энрике Иглесиаса.
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Новости России. Российский шоумен Максим Галкин поделился с подписчиками фотографиями, на которых ему около 20-25 лет. Фанаты узнали артиста с трудом. «Мои фотки из...
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