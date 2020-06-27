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Загорелся торфяник в Витебском районе: на тушение пожара были направлены 7 спецмашин и более 30 спасателей
Источник материала: ОНТ
ГОРИТ ЗЕМЛЯ ПОД НОГАМИ. Витебский район. Вблизи деревни Лиопино загорелся торфяник. Очаги возникли на площади около трёх гектаров. На тушение пожара были направлены 7 спецмашин и более 30 спасателей.
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Им помогали работники и техника других организаций. Не исключено, что у масштабного бедствия есть конкретные виновники. Их поиском занимается милиция. Пожар локализован. Тушение скрытых под землёй очагов продолжается уже четвёртые сутки.
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Загорелся торфяник в Витебском районе: на тушение пожара были направлены 7 спецмашин и более 30 спасателей
ГОРИТ ЗЕМЛЯ ПОД НОГАМИ. Витебский район. Вблизи деревни Лиопино загорелся торфяник. Очаги возникли на площади около трёх гектаров. На тушение пожара были...
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