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Загорелся торфяник в Витебском районе: на тушение пожара были направлены 7 спецмашин и более 30 спасателей

27.06.2020 13:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Загорелся торфяник в Витебском районе: на тушение пожара были направлены 7 спецмашин и более 30 спасателей

ГОРИТ ЗЕМЛЯ ПОД НОГАМИ. Витебский район. Вблизи деревни Лиопино загорелся торфяник. Очаги возникли на площади около трёх гектаров. На тушение пожара были направлены 7 спецмашин и более 30 спасателей. 

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Им помогали работники и техника других организаций. Не исключено, что у масштабного бедствия есть конкретные виновники. Их поиском занимается милиция. Пожар локализован. Тушение скрытых под землёй очагов продолжается уже четвёртые сутки.

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Теги: Новости
 
 
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ГОРИТ ЗЕМЛЯ ПОД НОГАМИ. Витебский район. Вблизи деревни Лиопино загорелся торфяник. Очаги возникли на площади около трёх гектаров. На тушение пожара были...
 
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