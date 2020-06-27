Источник материала: Новости Волковыска

Отличный подарок к празднику получат жители Волковыска – 3 июля в городе откроют здание ЗАГСа.

Торжественный старт празднику дадут в 13.30 на площади Ленина. Здесь в рамках концерта выступит ансамбль танца, музыки и песни «Белые росы».

Ближе к вечеру на городском пляже пройдет турнир по пляжному волейболу, а на площадке по улице Карла Маркса – фестиваль воздушных змеев.

Вечером на площади Ленина – концертная программа с участием балалаечника Александра Воронище, ансамбля «Свободный стиль» и артистов района, сообщает Гродненская правда.

А в Красносельском местный футбольный клуб «Цементник» в первом туре чемпионата Гродненской области по футболу примет команду из Щучина.