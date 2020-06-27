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«Не хочется — не ешьте»: три правила, как питаться в жару

27.06.2020 14:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Не хочется — не ешьте»: три правила, как питаться в жару

Стоит ли насильно заставлять себя есть 4-5 раз в день, как этого требуют каноны правильного питания, когда кушать совсем не хочется? Как правильно настроить рацион в жару, рассказала блогера и сертифицированный диетолога Арина Никифорова в интервью Harper’s Bazaar.

1. Не хочется — не ешьте.

Действительно, в жару человеку не хочется употреблять много калорий. Немногие могут осилить полноценный обед в самые жаркие дни. И аппетита нет, и тяжесть будет преследовать, и апатия нападет. Что делать в таких случаях?

  • Обязательный завтрак. Постарайтесь обеспечить свой организм углеводами до наступления жары. Также не забывайте и про белки, и жиры, употребляя их, насыщения едой хватит на более долгое время.
  • Обязательный ужин. (причем и углеводами, и белками, и овощами). А в остальное время дня только перекусываем фруктами или пьем прохладные смузи. Также на помощь придут салаты и белковая пища (творог, творожные густые напитки, сырники, запеканки).
  • Ваша главная задача — получить энергию из сложных углеводов утром и вечером, чтобы не было голода днем, и при этом были силы и не было перееданий на ночь.

2. Употребляйте растительные жиры.

2/3 всех потребляемых летом жиров должны быть растительного происхождения. Они сохранят кожу увлажненной и помогут организму легче перенести критические дни при жаре, а всем остальным элементам легко всасываться в кишечнике.

3. Замените сладкое на полезные перекусы.

Если вы каждую зиму набираете более двух килограммов, а к лету всеми силами стараются их согнать, то ваш вариант летних дневных перекусов — что-то вкусное, но не обязательно сытное. Это могут быть: творожные десерты; молочные коктейли на основе фруктов, йогурты, ряженки, салаты.

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Стоит ли насильно заставлять себя есть 4-5 раз в день, как этого требуют каноны правильного питания, когда кушать совсем не хочется? Как правильно настроить рацион в...
 
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