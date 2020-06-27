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«Не хочется — не ешьте»: три правила, как питаться в жару
Источник материала: ОНТ
Стоит ли насильно заставлять себя есть 4-5 раз в день, как этого требуют каноны правильного питания, когда кушать совсем не хочется? Как правильно настроить рацион в жару, рассказала блогера и сертифицированный диетолога Арина Никифорова в интервью
1. Не хочется — не ешьте.
Действительно, в жару человеку не хочется употреблять много калорий. Немногие могут осилить полноценный обед в самые жаркие дни. И аппетита нет, и тяжесть будет преследовать, и апатия нападет. Что делать в таких случаях?
2. Употребляйте растительные жиры.
2/3 всех потребляемых летом жиров должны быть растительного происхождения. Они сохранят кожу увлажненной и помогут организму легче перенести критические дни при жаре, а всем остальным элементам легко всасываться в кишечнике.
3. Замените сладкое на полезные перекусы.
Если вы каждую зиму набираете более двух килограммов, а к лету всеми силами стараются их согнать, то ваш вариант летних дневных перекусов — что-то вкусное, но не обязательно сытное. Это могут быть: творожные десерты; молочные коктейли на основе фруктов, йогурты, ряженки, салаты.
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Стоит ли насильно заставлять себя есть 4-5 раз в день, как этого требуют каноны правильного питания, когда кушать совсем не хочется? Как правильно настроить рацион в...
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