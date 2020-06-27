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Coca-Cola Company приостанавливает размещение рекламы во всех соцсетях
Источник материала: ОНТ
Крупнейшая в мире компания безалкогольных напитков Coca-Cola сообщила о приостановлении размещения рекламы во всех социальных сетях на фоне бойкота, объявленного Facebook. Об этом говорится в заявлении главного исполнительного директора Джеймса Куинси на сайте компании, передает
Глава Coca-Cola Company добавил, что за это время руководство пересмотрит рекламную политику и определит, нужно ли вносить в нее корректировки.
Ранее Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), организация по защите гражданских прав Color of Change, правозащитная организация «Антидиффамационная лига США» (ADL) и другие правозащитники призвали компании прекратить размещение рекламы в Facebook в июле, чтобы выразить протест из-за отсутствия регулирования контента с ненавистническими высказываниями, расизмом и насилием.
В пятницу компания North Face отказалась от размещения рекламы в Facebook из-за «публикаций с ненавистью, насилием и расизмом» в соцсети. Подобное заявление сделала и компания Unilever.
Глава Facebook Марк Цукерберг пообещал, что компания изменит в свою политику и запретит ненавистнические высказывания в рекламе, размещенной в соцсети.
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Крупнейшая в мире компания безалкогольных напитков Coca-Cola сообщила о приостановлении размещения рекламы во всех социальных сетях на фоне бойкота, объявленного...
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