Coca-Cola Company приостанавливает размещение рекламы во всех соцсетях

Источник материала: ОНТ

Крупнейшая в мире компания безалкогольных напитков Coca-Cola сообщила о приостановлении размещения рекламы во всех социальных сетях на фоне бойкота, объявленного Facebook. Об этом говорится в заявлении главного исполнительного директора Джеймса Куинси на сайте компании, передает РИА Новости .

Глава Coca-Cola Company добавил, что за это время руководство пересмотрит рекламную политику и определит, нужно ли вносить в нее корректировки.

Ранее Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), организация по защите гражданских прав Color of Change, правозащитная организация «Антидиффамационная лига США» (ADL) и другие правозащитники призвали компании прекратить размещение рекламы в Facebook в июле, чтобы выразить протест из-за отсутствия регулирования контента с ненавистническими высказываниями, расизмом и насилием.

В пятницу компания North Face отказалась от размещения рекламы в Facebook из-за «публикаций с ненавистью, насилием и расизмом» в соцсети. Подобное заявление сделала и компания Unilever.

Глава Facebook Марк Цукерберг пообещал, что компания изменит в свою политику и запретит ненавистнические высказывания в рекламе, размещенной в соцсети.









Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram