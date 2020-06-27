|
Это надо видеть. Плакат за выборы вдруг стал мемом про угнетенных беларусов
Источник материала: KYKY>
9 августа в Беларуси состоятся президентские выборы. И о важности похода на это событие говорят не только альтернативные кандидаты на пост президента, но и действующая власть. Так в сети появился государственный плакат, который информирует о дате дня X и, судя по всему, призывает граждан сделать свой выбор.
Как только беларусы увидели этот плакат, сразу же превратили его в очередной национальный мем. Спорим, теперь и вы не сможете увидеть на нем руку, кладущую бюллютень в ящик.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 августа в Беларуси состоятся президентские выборы. И о важности похода на это событие говорят не только альтернативные кандидаты на пост президента, но и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)