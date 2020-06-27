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Это надо видеть. Плакат за выборы вдруг стал мемом про угнетенных беларусов

27.06.2020 15:04 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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9 августа в Беларуси состоятся президентские выборы. И о важности похода на это событие говорят не только альтернативные кандидаты на пост президента, но и действующая власть. Так в сети появился государственный плакат, который информирует о дате дня X и, судя по всему, призывает граждан сделать свой выбор. 

Как только беларусы увидели этот плакат, сразу же превратили его в очередной национальный мем. Спорим, теперь и вы не сможете увидеть на нем руку, кладущую бюллютень в ящик. 

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9 августа в Беларуси состоятся президентские выборы. И о важности похода на это событие говорят не только альтернативные кандидаты на пост президента, но и...
 
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