Это надо видеть. Плакат за выборы вдруг стал мемом про угнетенных беларусов

Источник материала: KYKY

9 августа в Беларуси состоятся президентские выборы. И о важности похода на это событие говорят не только альтернативные кандидаты на пост президента, но и действующая власть. Так в сети появился государственный плакат, который информирует о дате дня X и, судя по всему, призывает граждан сделать свой выбор.

Как только беларусы увидели этот плакат, сразу же превратили его в очередной национальный мем. Спорим, теперь и вы не сможете увидеть на нем руку, кладущую бюллютень в ящик.

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