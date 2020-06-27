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В двух районах Минска сохраняется запрет на использование воды из крана
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В двух районах Минска – Московском и Фрунзенском – все еще действует запрет на использование воды из крана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Городские службы продолжают ликвидировать последствия происшествия.
За ситуацией круглосуточно следит городской центр гигиены и эпидемиологии. Взято уже сотни проб.
26 июня Мингорисполком принял решение о выдаче индивидуальных разрешений на использование воды по результатам лабораторных исследований. Первоочередное право – у детских садов, больниц, промышленных предприятий.
Сегодня, 27 июня, как и в предыдущие дни, для минчан организован подвоз питьевой воды. По последним данным, цистерны направляются по 33 адресам.
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Новости Беларуси. В двух районах Минска – Московском и Фрунзенском – все еще действует запрет на использование воды из крана, сообщили в программе Новости «24...
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