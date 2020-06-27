В двух районах Минска сохраняется запрет на использование воды из крана

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В двух районах Минска – Московском и Фрунзенском – все еще действует запрет на использование воды из крана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Городские службы продолжают ликвидировать последствия происшествия.

Основной версией причин ЧП считают третий водовод, на котором проводились ремонтные работы. Сейчас он отключен от системы.

За ситуацией круглосуточно следит городской центр гигиены и эпидемиологии. Взято уже сотни проб.





26 июня Мингорисполком принял решение о выдаче индивидуальных разрешений на использование воды по результатам лабораторных исследований. Первоочередное право – у детских садов, больниц, промышленных предприятий.

Сегодня, 27 июня, как и в предыдущие дни, для минчан организован подвоз питьевой воды. По последним данным, цистерны направляются по 33 адресам.





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