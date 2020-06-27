ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В двух районах Минска сохраняется запрет на использование воды из крана

27.06.2020 14:44 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В двух районах Минска – Московском и Фрунзенском – все еще действует запрет на использование воды из крана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Городские службы продолжают ликвидировать последствия происшествия.

Основной версией причин ЧП считают третий водовод, на котором проводились ремонтные работы. Сейчас он отключен от системы.

За ситуацией круглосуточно следит городской центр гигиены и эпидемиологии. Взято уже сотни проб.

В двух районах Минска сохраняется запрет на использование воды из крана

26 июня Мингорисполком принял решение о выдаче индивидуальных разрешений на использование воды по результатам лабораторных исследований. Первоочередное право – у детских садов, больниц, промышленных предприятий.

Сегодня, 27 июня, как и в предыдущие дни, для минчан организован подвоз питьевой воды. По последним данным, цистерны направляются по 33 адресам.

В двух районах Минска сохраняется запрет на использование воды из крана

Читайте также:

Как организовали подвоз чистой воды в детские сады Минска? Рассказываем на примере Сухарево

Дмитрий Крутой рассказал, что могло стать причиной загрязнения воды в Минске

Где в столице дежурят автоцистерны: на сайте Мингорисполкома есть интерактивная карта подвоза воды

Люди в материале: нет

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В двух районах Минска – Московском и Фрунзенском – все еще действует запрет на использование воды из крана, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
Coca-Cola Company приостанавливает размещение рекламы во всех соцсетях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
27.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика