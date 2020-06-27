Милиции не понравились неудобные вопросы

Источник материала: Ежедневник

В Минске задержали парня, который несколько дней назад звонил в Московское РУВД с вопросом о том, как ему безопасно добраться на работу без задержаний.

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Иван Прус задержан в Минске 26 июня. Во второй половине дня в пятницу он перестал выходить на связь. Коллеги нашли его в Московском РУВД, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

По данным правозащитников, парень был задержан за «мелкое хулиганство» (статья 17.1 КоАП). Парень находится в ИВС на Окрестина, сообщил Радыё «Свабода» дежурный в изоляторе.

Напомним, видео, где парень звонит в Московское РУВД появилось 24 июня. Он задал вопрос дежурному сотруднику, как ему безопасно добраться на работу без задержаний. На что ему посоветовали «не нарушать правила общественного порядка, и все». Сотрудник РУВД ответил отрицательно на вопрос о том, «пакуют» ли мирных людей. Более того, заверил, что вообще никого не задерживают.

В милицию с похожими вопросами звонили и другие люди. В МВД тогда отметили, что звонки подобного содержания отвлекают внимание сотрудников милиции от выполнения своих основных задач.