Максим Фадеев похудел на 100 килограммов

Источник материала: Tut.by

Российский композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев поделился результатами пройденного курса похудения. Фадеев сообщил, что благодаря своей методике он сбросил сто килограммов.

«Всем мир! Это мои шорты… минус 100 [килограммов]! Скоро опубликую свою методику похудения», — написал Фадеев под фото. На самой фотографии продюсер вместился в одну штанину шортов, которые носил до этого.

А вот так продюсер выглядел до похудения: