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Максим Фадеев похудел на 100 килограммов

27.06.2020 14:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев поделился результатами пройденного курса похудения. Фадеев сообщил, что благодаря своей методике он сбросил сто килограммов.

«Всем мир! Это мои шорты… минус 100 [килограммов]! Скоро опубликую свою методику похудения», — написал Фадеев под фото. На самой фотографии продюсер вместился в одну штанину шортов, которые носил до этого.

А вот так продюсер выглядел до похудения: 

 
 
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Он опубликовал свое фото после похудения.
 
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