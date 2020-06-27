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Максим Фадеев похудел на 100 килограммов
Источник материала: Tut.by
Российский композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев поделился результатами пройденного курса похудения. Фадеев сообщил, что благодаря своей методике он сбросил сто килограммов.
«Всем мир! Это мои шорты… минус 100 [килограммов]! Скоро опубликую свою методику похудения», — написал Фадеев под фото. На самой фотографии продюсер вместился в одну штанину шортов, которые носил до этого.
А вот так продюсер выглядел до похудения:
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Он опубликовал свое фото после похудения.
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