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Пункт пропуска «Брузги»: в фуре перевозили внутри радиаторов незаконно 900 тысяч пачек сигарет

27.06.2020 14:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пункт пропуска «Брузги»: в фуре перевозили внутри радиаторов незаконно 900 тысяч пачек сигарет

РАДИАТОРЫ С НАЧИНКОЙ. Белорусско-польская граница. В пункте пропуска «Брузги» инспекционно-досмотровый комплекс помог таможенникам по-новому взглянуть на один из грузов. Фура везла из России в Евросоюз системы охлаждения для сельхозтехники. Внутри радиаторов оказались сигареты. 

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И попали они туда явно в момент сборки. Извлекали контрабанду с помощью зубила. Всего насчитали 900 тысяч пачек. По факту начат административный процесс.

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Теги: Новости
 
 
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РАДИАТОРЫ С НАЧИНКОЙ. Белорусско-польская граница. В пункте пропуска «Брузги» инспекционно-досмотровый комплекс помог таможенникам по-новому взглянуть на один...
 
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