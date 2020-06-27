Пункт пропуска «Брузги»: в фуре перевозили внутри радиаторов незаконно 900 тысяч пачек сигарет

Источник материала: ОНТ

РАДИАТОРЫ С НАЧИНКОЙ. Белорусско-польская граница. В пункте пропуска «Брузги» инспекционно-досмотровый комплекс помог таможенникам по-новому взглянуть на один из грузов. Фура везла из России в Евросоюз системы охлаждения для сельхозтехники. Внутри радиаторов оказались сигареты.

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И попали они туда явно в момент сборки. Извлекали контрабанду с помощью зубила. Всего насчитали 900 тысяч пачек. По факту начат административный процесс.

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