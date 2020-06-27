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Женщина хотела приучить сына к здоровой пище и стала знаменитостью. Вы только посмотрите на эти блюда

27.06.2020 14:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Женщина хотела, чтобы её сын с удовольствием ел полезную пищу. Мама придумала хитрость, и теперь другие люди завидуют её ребёнку.

Лалех Мохмеди живёт в австралийском городе Мельбурн. Женщина воспитывает сына Джейкоба и дочку Чарли. Лалех часто задумывалась о том, что хочет кормить своих детей здоровой пищей. В какой-то момент она начала красиво оформлять блюда, и её сын пришёл в восторг.

Женщина хотела приучить сына к здоровой пище и стала знаменитостью. Вы только посмотрите на эти блюда
Фото: facebook.com/laleh.mohmedi 

Мохмеди заинтересовалась реакцией Джейкоба и попробовала ещё разок творчески подойти к приготовлению пищи. И мальчик снова всё съел. После этого Лалех начала регулярно создавать блюда в виде персонажей фильмов или мультфильмов. Свои творения женщина фотографировала, и делилась снимками в соцсетях.

Женщина хотела приучить сына к здоровой пище и стала знаменитостью. Вы только посмотрите на эти блюда
Фото: facebook.com/jacobsfooddiaries 

Женщина хотела приучить сына к здоровой пище и стала знаменитостью. Вы только посмотрите на эти блюда
Фото: facebook.com/jacobsfooddiaries 

Вскоре на страницы Мохмеди подписались сотни тысяч пользователей, а у самой Лалех начали брать интервью. Спустя ещё некоторое время с женщиной захотели сотрудничать огромные компании, например, Disney, Universal Pictures, Nestle и многие другие.

Женщина хотела приучить сына к здоровой пище и стала знаменитостью. Вы только посмотрите на эти блюда
Фото: facebook.com/jacobsfooddiaries 

Женщина хотела приучить сына к здоровой пище и стала знаменитостью. Вы только посмотрите на эти блюда
Фото: facebook.com/jacobsfooddiaries 

Женщина хотела приучить сына к здоровой пище и стала знаменитостью. Вы только посмотрите на эти блюда
Фото: facebook.com/jacobsfooddiaries 

И хотя теперь Мохмеди стала популярной блогершей, больше всего она радуется тому, что смогла приучить своего сына к здоровой пище. Вероятно, когда дочка Лалалех подрастёт, она тоже с радостью будет съедать красочные блюда своей мамы.

Женщина хотела приучить сына к здоровой пище и стала знаменитостью. Вы только посмотрите на эти блюда
Фото: facebook.com/laleh.mohmedi 

Кстати, ранее мы рассказывали о вкусной, но не очень полезной еде. Какой торт был популярен в год вашего рождения – читайте здесь.

Люди в материале: Лалех Мохмеди, Laleh Mohmedi

 
 
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Женщина хотела, чтобы её сын с удовольствием ел полезную пищу. Мама придумала хитрость, и теперь другие люди завидуют её ребёнку. Лалех Мохмеди живёт в...
 
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