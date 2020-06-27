Когда появится метро в регионах и какая трасса в Беларуси станет автомагистралью? Специалисты отрасли ответили на актуальные вопросы

Источник материала: Вороновская газета





24 июня в Пресс-центре Дома прессы состоялась пресс-конференция на тему: «Инновации в строительстве Республики Беларусь в 2020 году: технологии, решения, объекты».





Участие в ней приняли главный инженер ГП «Белгипродор» Петр Невмержицкий, декан факультета Филиала БНТУ «Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки кадров по менеджменту и развитию персонала»

Юрий Примак, начальник отдела информационных технологий ОАО «Минскметропроект» Сергей Латышев, главный инженер ОАО «Минскметропроект» Виктор Полищук, заместитель директора ООО «Пенетрон-Бел» Глеб Винников, директор ООО «Тринити Инвест» Евгения Аблажевич, заместитель директора по техническим вопросам ООО «Тринити Инвест» Денис Фирсов,

главный инженер проекта ООО «ВКЛ-проект» Дмитрий Порошин, руководитель проектов ООО «Деловые медиа», координатор проекта «Лучший строительный продукт года» Александр Патутин.



Александр Патутин рассказал о проведении крупнейшего отраслевого состязания среди производителей строительной продукции и работ – республиканском конкурсе «Лучший строительный продукт года». Он назвал два основных тренда, которые можно выделить в этом году в рамках конкурса – это цифровизация и переход на электричество.





В своем выступлении Петр Невмержицкий рассказал о новом направлении, над котором сейчас работает Минтранс – это инвестиционный проект по реконструкции трассы М1/Е30 Брест – Минск – граница Российской Федерации под автомагистраль, которая будет соответствовать лучшим мировым стандартам. Проект планируется реализовать до 2030 года. Также Петр Петрович сообщил о планах по реконструкции автомобильной дороги М3 в направлении Витебска.

В свою очередь Виктор Полищук сообщил, что в середине августа планируется ввести в эксплуатацию новый участок из четырех станций минского метрополитена. По его словам на данном участке будут реализованы несколько инновационных решений. Одно из них – это автоматизированная система управления движением поездов, благодаря которой роль машиниста сводится только к контрольным функциям, а ведение будет осуществляться современными программными средствами.

Виктор Петрович также заявил, что впервые на постсоветском пространстве будут использованы барьерные ограждения на платформах, которые повысят безопасность пассажиров. Также метрополитен оснастит подвижной состав вагонами отечественного производства.

В своем выступлении Глеб Винников рассказал про многофункциональный комплекс по ремонту и восстановлению бетонных конструкций, а также о супертехнологиях, которые позволяют повысить показатель водонепроницаемости бетона, а также придать ему свойство самозалечивания трещин.

www.dompressy.by