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Новая Skoda Octavia обзавелась газобаллонным оборудованием

27.06.2020 15:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Skoda представила двухтопливный вариант Octavia четвертого поколения — адресован он тем, кому необходима экономичность, но без шильдика TDI.


Новая Octavia G-TEC, доступная в кузове лифтбек или универсал, располагает сразу тремя газовыми баллонами — один из них расположен под задним диваном, два других размещены под полом багажника. В совокупности они вмещают 17,33 кг метана, при этом вместо полноценного бензобака Octavia G-TEC располагает своего рода «резервной» 9-литровой емкостью.


Как и у прежней Octavia G-TEC, для работы на метане адаптирована турбо-«четверка» TSI объемом 1,5 л, которая может переключаться на экономичный цикл Миллера. Ее отдача — 130 л.с., а газа должно хватить на 500 км пробега по методике WLTP (заявленный расход — 3,4−3,6 кг метана на 100 км). Еще 190 км машина проедет на бензине, расходуя в среднем по паспорту 4,6 л на 100 км — то есть полностью заправленная двумя видами топлива Octavia G-TEC может проехать без малого 700 км.



Объем багажника у битопливного лифтбека Skoda равен 455 л, а у универсала — 495 л (в обоих случаях на 145 л меньше, чем у стандартных бензиновых и дизельных версий). В Европе новая Octavia G-TEC поступит в продажу этой осенью, цены еще не объявлены.

 
 
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Компания Skoda представила двухтопливный вариант Octavia четвертого поколения - адресован он тем, кому необходима экономичность, но без шильдика TDI.
 
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