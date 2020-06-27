Сразу помолодела: Наташа Королева сменила имидж и восхитила поклонников

Источник материала: ОНТ

Певица Наташа Королева появилась перед поклонниками в новом образе и привела их в восторг. Звезда опубликовала свежий снимок в Instagram, показав новую прическу.

«Настроение – челка! Вот в таком образе меня увидела и воплотила мастер по красоте», – пояснила певица в описании к фото.

Подписчики артистки отметили, что она очень помолодела с такой прической.

«Супер!!сразу помолодела! Очаровашка!!», «Очень стильно», «Это лучший образ», «Очень красивый образ!», – поделились мнением поклонники.

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