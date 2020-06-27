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Сметал всё на своём пути. Страшный смерч в Китае сняли на видео

27.06.2020 15:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. На Китай обрушился жуткий смерч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это кадры из автономного района Внутренняя Монголия.

Сметал всё на своём пути. Страшный смерч в Китае сняли на видео

Сметал всё на своём пути. Страшный смерч в Китае сняли на видео

Сметал всё на своём пути. Страшный смерч в Китае сняли на видео

Огромный столб из пыли, камней и мусора сметал все на своем пути. Деревья вырывало с корнем. Не устояли под ударом стихии ни здания, ни машины. О пострадавших не сообщается.

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Новости Китая. На Китай обрушился жуткий смерч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это кадры из автономного района Внутренняя Монголия.
 
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