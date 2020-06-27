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Оранжевый уровень опасности объявлен по западу Беларуси во второй половине дня из-за гроз
27.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Оранжевый уровень опасности объявлен по западу Беларуси сегодня во второй половине дня из-за гроз, сообщили
Сегодня в период с 15.30 до 19.00 по западу страны ожидаются грозы, которые сохранятся до конца дня. При грозах местами возможны сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
В связи с этим объявлено предупреждение о неблагоприятном погодном явлении.
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Оранжевый уровень опасности объявлен по западу Беларуси сегодня во второй половине дня из-за гроз, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
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