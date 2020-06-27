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Марк Цукерберг за один день стал беднее на 7,2 млрд долларов
27.06.2020 16:48 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял 7,2 млрд долларов из-за того, что некоторые крупные компании отказались размещать рекламу в соцсети.
Как сообщает Bloomberg, акции компании упали на 8,3% в пятницу, 26 июня, после того, как компания Unilever (один из крупнейших рекламодателей) заявила, что в этом году не будет тратить деньги на размещение во всех продуктах Facebook.
Ранее от рекламы из-за расизма во всех социальных сетях как минимум на месяц решила отказаться Coca-Cola, пишет
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Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял 7,2 млрд долларов из-за того, что некоторые крупные компании отказались размещать рекламу в соцсети.
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