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В Беларуси молодые специалисты прощаются с альма-матер

27.06.2020 16:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси молодые специалисты прощаются с альма-матер

Важный день для выпускников белорусских вузов. По всей стране молодые специалисты сегодня прощаются с альма-матер. Пополнились и ряды офицерского корпуса Вооружённых сил – погоны лейтенанта получили 444 выпускника военной Академии. В том числе иностранцы из Вьетнама и Казахстана.

Впервые торжественная церемония прошла без гостей – вопрос безопасности. Разведка, авиация, ракетные войска – с учёбой прощались на плацу главного военного вуза. О высоком уровне подготовки говорят 12 золотых медалей и 20 красных дипломов.

Военная академия – один из крупнейших вузов страны. Семь факультетов и 44 специальности практически полностью обеспечивают потребность армии в высококлассных специалистах.

Сейчас молодые лейтенанты ждут распределения. Всего же первые рабочие места получат около 19 тысяч выпускников белорусских вузов. Как и прежде, это будут те, кто учился на бюджете. Просят направление на работу и многие платники – эта тенденция вызвала предложение внести изменение в новую редакцию Кодекса об образовании. 

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Важный день для выпускников белорусских вузов. По всей стране молодые специалисты сегодня прощаются с альма-матер. Пополнились и ряды офицерского корпуса...
 
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