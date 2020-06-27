|
«Люди, которые думают, что это всё легко и красиво, не должны идти в медицину». Почему интерны остаются работать в Молодечненской ЦРБ?
Источник материала: СТВ
Съемочная группа программы
Каждый медик, начиная свой профессиональный путь, дает клятву Гиппократа. Но некоторых представителей профессии связывает не только она.
Семьи медиков – история распространённая. Одна профессия помогает понимать друг друга с полуслова. Марина признаётся – единственный минус такого союза в том, что муж может задержаться на работе. Но в этом случае она поймёт, как никто другой. Никаких конфликтов. Только профессиональная и человеческая поддержка. Впрочем, дом и работу они стараются разграничивать. Конечно, без обсуждения рабочего дня за чашечкой чая вечером не обходится, но с большего пара старается заполнить свободное время приятным общением о чем-то отвлеченном.
В профессию приходят по разным причинам. Дмитрий, например, очень хотел помогать людям. Но за время учебы и интернатуры в жизни пока молодых специалистов много чего меняется. И хотя в университетской жизни удаётся находить время и на приятные мелочи, основное внимание студенты уделяют, конечно, книгам. Стремительно развивающаяся наука диктует свои условия. Нужно постоянно совершенствовать знания, читать огромное количество литературы и постоянно практиковаться.
Впрочем, в Молодечненской ЦРБ для молодых специалистов стараются создать все условия и для карьерного роста. Интернатуру они проходят под руководством опытных врачей, которые всегда подскажут и помогут. Ответственность за чью-то жизнь – дело нешуточное. Ведь в практической медицине все не так, как в учебниках. Приходится сталкиваться с различными нюансами.
И находятся люди, опыт которых позволяет интернам избежать ряда ошибок. В Молодечненскую центральную районную больницу каждый год приходит несколько десятков интернов. Задерживаются не все, но тяжелый багаж опыта уносит с собой каждый. Игорь Иванович повидал немало молодёжи. Встречались ему и ребята с горящими глазами и те, кто оказался в медицине будто случайно. В своей профессии врач уже более 30 лет.
Пациенты разные – к каждому нужно находить свой подход. Надо разговаривать с людьми и слушать, что они говорят. В наше время не было компьютерной томографии, УЗИ… Были руки, анализ крови, мочи, и надо было поставить диагноз. Молодежь часто использует много современных методов, и она забыла, что многое можно сделать просто руками. И зачастую они на этом и прокалываются. Мелочи иногда играют значительную роль.
В работе со студентами у Игоря Ивановича опыт большой. Его дочь тоже учится на медицинской специальности. Впрочем, поблажек от опытного в медицинской сфере отца она не получает. Игорь Иванович старается привить те же простые истины, что и всем своим студентам.
За последнее время процесс этого распознавания болезни сократился по времени почти в два раза, что, безусловно, радует и врачей, и пациентов. Можно с уверенностью утверждать, что это выгодно и с точки зрения экономики. В диагностике сделать процесс максимально быстрым и точным помогает современное оборудование. Сейчас им стараются оснастить все медицинские учреждения Минской области.
Клиника обслуживает пациентов из близлежащих районов. Впоследствии здесь в одном месте планируют собрать все для оказания разноплановой медицинской помощи. Планируется, что учреждение преобразится уже к концу года.
Для работы в новом центре необходимы и специально обученные специалисты. Для молодежи здесь созданы все условия, имеется огромная медицинская база. Такой подход позволяет привлекать по-настоящему идейных и заинтересованных ребят. К слову, помимо помощи в освоении профессиональных навыков, начинающим врачам оказывают поддержку и в бытовых вопросах.
В целом, с каждым годом лечение в районах области становится все качественнее и доступнее. Где-то благодаря опытным работникам, которые находятся в постоянном профессиональном поиске. Где-то благодаря молодежи, которая привносит в медицинскую среду свежий взгляд.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Люди, которые думают, что это всё легко и красиво, не должны идти в медицину». Почему интерны остаются работать в Молодечненской ЦРБ?
Съемочная группа программы «Центральный регион» отправилась в Центральную районную больницу Молодечно. Каждый медик, начиная свой профессиональный путь, дает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)