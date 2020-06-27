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ТАКАЯ СЛУЖБА. Случаи, когда помощь нужна как воздух, а секунды - ценой в жизнь (ВИДЕО)

27.06.2020 16:00 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ТАКАЯ СЛУЖБА. Случаи, когда помощь нужна как воздух, а секунды - ценой в жизнь (ВИДЕО)

ТАКАЯ СЛУЖБА. Пуховичский район. Это дежурство инспектор ГАИ Александр Сакович запомнит надолго. Около 23-х часов в очередной раз поднял свой жезл. Интуитивно почувствовал, с проезжавшим автомобилем что-то не так, решил проверить. Когда подошёл к остановившейся машине, заметил – у водителя дрожат руки.

Специальный сюжет смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:     


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Теги: Новости
 
 
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ТАКАЯ СЛУЖБА. Пуховичский район. Это дежурство инспектор ГАИ Александр Сакович запомнит надолго. Около 23-х часов в очередной раз поднял свой жезл. Интуитивно...
 
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