ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Доктор Мясников перечислил опасные лекарства

27.06.2020 16:08 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Доктор Мясников перечислил опасные лекарства

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал лекарства, которые могут провоцировать нарушения ритма сердца, пишет РИА Новости.

Доктор отметил, что аритмогенными могут быть сердечные гликозиды, средства для лечения гипертонии, мочегонные и сосудосуживающие препараты, а также антибиотики. По словам медика, нарушение ритма сердца могут вызвать даже обычные капли для носа. Мясников уточнил, что они вызывают привыкание.

Кроме того, доктор добавил, что лекарства от изжоги могут создать в организме человека дефицит калия и магния, что в свою очередь может вызвать проблемы с сердечным ритмом.

Также он пояснил, почему включил в список опасных лекарств антибиотики. По его словам, здесь потенциальная угроза исходит из их комбинация с мочегонными средствами.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал лекарства, которые могут провоцировать нарушения ритма сердца, пишет РИА Новости. Доктор отметил, что аритмогенными...
 
Новости дня
Новости разные
 
ТАКАЯ СЛУЖБА. Случаи, когда помощь нужна как воздух, а секунды - ценой в жизнь (ВИДЕО)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
27.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика