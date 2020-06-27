Доктор Мясников перечислил опасные лекарства

Источник материала: ОНТ

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал лекарства, которые могут провоцировать нарушения ритма сердца, пишет РИА Новости.

Доктор отметил, что аритмогенными могут быть сердечные гликозиды, средства для лечения гипертонии, мочегонные и сосудосуживающие препараты, а также антибиотики. По словам медика, нарушение ритма сердца могут вызвать даже обычные капли для носа. Мясников уточнил, что они вызывают привыкание.

Кроме того, доктор добавил, что лекарства от изжоги могут создать в организме человека дефицит калия и магния, что в свою очередь может вызвать проблемы с сердечным ритмом.

Также он пояснил, почему включил в список опасных лекарств антибиотики. По его словам, здесь потенциальная угроза исходит из их комбинация с мочегонными средствами.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram