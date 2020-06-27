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Прошел второй день централизованного тестирования по русскому языку
Источник материала: ОНТ
Сегодня второй день централизованного тестирования по русскому языку. Экзамен самый популярный, сдают его больше 52 тысяч абитуриентов.
Поэтому и понадобился ещё один день. Повлияла и эпидемиологическая ситуация. Тестирование началось на две недели позже обычного: социальная дистанция даже не входе в корпуса, ограниченное количество человек в аудиториях и никаких групп поддержек из родственников. Стартовали белорусским языком, закончат всемирной историей. Результаты тестирования плюс балл аттестата становятся решающими для поступления в вуз. В этом году прошли они или нет абитуриенты узнают в первых числах августа.
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Сегодня второй день централизованного тестирования по русскому языку. Экзамен самый популярный, сдают его больше 52 тысяч абитуриентов. Поэтому и понадобился ещё...
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