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Прошел второй день централизованного тестирования по русскому языку

27.06.2020 16:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прошел второй день централизованного тестирования по русскому языку

Сегодня второй день централизованного тестирования по русскому языку. Экзамен самый популярный, сдают его больше 52 тысяч абитуриентов.

Поэтому и понадобился ещё один день. Повлияла и эпидемиологическая ситуация. Тестирование началось на две недели позже обычного: социальная дистанция даже не входе в корпуса, ограниченное количество человек в аудиториях и никаких групп поддержек из родственников. Стартовали белорусским языком, закончат всемирной историей.  Результаты тестирования плюс балл аттестата становятся решающими для поступления в вуз. В этом году прошли они или нет абитуриенты узнают в первых числах августа.

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Сегодня второй день централизованного тестирования по русскому языку. Экзамен самый популярный, сдают его больше 52 тысяч абитуриентов. Поэтому и понадобился ещё...
 
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