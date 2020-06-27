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«На авто с ДВС уже не пересяду». Белоруска - о том, как первой ввезла электрокар со всеми льготами

27.06.2020 16:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Электромобиль — как аттракцион: едешь и получаешь удовольствие», — не скрывает радости от покупки Volkswagen e-Up! минчанка Наталия Григорьева. В Беларуси девушка стала самой первой владелицей «электрички», ввезенной в страну по новым льготам. Да и автомобиль такой пока в стране единственный. Наталия и ее брат Николай рассказали AUTO.TUT.BY обо всех ступенях, которые им пришлось преодолеть покупая VW e-Up!: от момента выбора машины до ее регистрации и поездок по белорусским дорогам.

«Ждали льгот и терять время из-за карантина не хотели»

Напомним, в начале марта президент подписал указ о поддержке развития электротранспорта. Среди льгот: освобождение владельцев электромобилей от уплаты так называемого дорожного налога, а также платы за парковки. Также белорусам не нужно платить растаможку и НДС при самостоятельном ввозе электрокаров для личного пользования.

Только за первую неделю действия документа в Беларуси уже растаможили более 250 машин на электротяге. Общее их число в стране — более 600.

— До недавнего времени я ездила по городу на Peugeot 206+ и Mazda3, муж — на большой Lada Vesta, она использовалась для загородных и зарубежных поездок. Свою машину я хотела на что-нибудь заменить, все думала над этим вопросом. А в январе услышала, что обсуждается отмена растаможки на электромобили, ввезенные в Беларусь. Мы подумали: а ведь это был бы неплохой вариант! И с тех пор с мужем следили за тем, как будут развиваться события, — вспоминает Наталия Григорьева.


Наталия с братом Николаем

С апреля супруги начали активно изучать предложения о продаже электромобилей в Европе. Стояла задача — купить маленький бюджетный электромобиль. Поэтому покупка дорогих Tesla и BMW не рассматривалась. Остались три модели подешевле: Kia Soul, Renault Zoe и VW e-Up!

— Выяснили, что Renault Zoe продается без батареи — ее надо покупать отдельно, не хотелось с этим возиться. Предложений о продаже Kia Soul в Европе было не так уж много. Оставался VW e-Up! Почитали форумы, отзывы владельцев и решили: хорошая, надо брать. Тем более что марка известная, народная.


На польском сайте нашелся подходящий VW e-Up! 2016 года выпуска, с пробегом 29 тысяч километров. Продавала его фирма из Гданьска за 53 тысячи злотых — это около 12 тысяч долларов.

— Тогда в Польше был строгий карантин, границы закрыты — поехать посмотреть машину самой невозможно, но откладывать покупку не хотелось. Тут на помощь пришел мой брат Николай — в то время он находился в Польше, у него там вид на жительство. Переговоры, просмотр, покупка и доставка электромобиля в Беларусь легли на него.

«Купили машину и ездили по Польше — ждали, когда начнут действовать льготы»

В конце апреля Николай вместе с другом выехал на «смотрины» электромобиля. Отправились на своей машине: чтобы второй мог сесть за руль в случае, если «электричка» понравится и ее придется покупать.

— Фирма эту машину покупала в лизинг новой, история ее обслуживания была известна. Совсем недавно на VW закончилась гарантия — это и стало причиной ее продажи, — подключился к разговору Николай.


С собой парень взял диагностическое устройство — для того, чтобы подключиться к компьютеру электромобиля и проверить, не выдаст ли программа ошибки. Ошибок не было, кроме того, внешне машина была ухоженная, аккуратная, салон как новый.

— Продавцы согласились скинуть 200 злотых (50 долларов) при условии, что машину мы купим прямо сейчас — оформим документы и рассчитаемся. Этот вариант нам подходил, и мы согласились.

Документы о покупке на английском языке поляки подготовили на имя Николая, деньги за машину покупатель перевел через интернет — это заняло секунды. Перед дорогой продавцы загнали машину на мойку и зарядили батарею до 100 процентов. Весь процесс от осмотра до отъезда занял не более полутора часов.


Электромобиль Volkswagen e-Up! появился на европейском рынке в 2014 году. До этого модель предлагалась только на бензине и газе. Максимальная мощность «электрички» 60 кВт·ч, или 82 л. с. В машине передний привод, она разгоняется до 100 км/ч за 12 секунд. Максимальная скорость — 135 км/ч. При покупке оригинального автомобиля производитель дает трехлетнюю гарантию, а на аккумуляторную батарею — восьмилетнюю, или на 160 000 км пробега.

Предложений о продаже в Беларуси этой модели мы не нашли. Есть только аналоги на ДВС, цена на которые в два раза ниже электрической модели. В Украине на б/у рынке такой электромобиль стоит от 17 тысяч долларов.

Доставить авто в Беларусь можно на лафете, но в период пандемии это сделать затруднительно, поэтому было решено, что машину погонит в Минск Николай.

— Мне нужно было снять электромобиль с учета. Для этого записался на определенные дату и время, потому что просто так во время карантина бегать по Польше по своим делам нельзя — дадут штраф, который может доходить до восьми тысяч долларов.


Процесс снятия с учета машины в Польше быстрый, Николай потратил на процедуру максимум полтора часа. За это время он получил необходимые документы и красные (временные) номера на машину. Стоимость услуги — 80 злотых. При этом во время карантина срок для переоформления транспорта с 30 дней продлили до 180.

— Но уехать в Беларусь я не мог: белорусские льготы еще не действовали, надо было ждать.

Отзывы об эксплуатации электромобиля, его характеристики Николай разместил в интернете. Там же отвечает на вопросы людей, интересующихся этой темой.

«С возвратом Tax Free не получилось — досадно»

После 15 июня, когда льготы на ввоз электромобилей начали действовать, Николай с супругой выехали из Польши в Беларусь. К переезду подготовились: прокладывали путь с учетом зарядных станций, где можно будет дозаправиться.

— В Польше возле пограничных пунктов нет зарядок, поэтому мы заехали в Белосток. Увы, город нас не порадовал — в нем были только медленные зарядки, поэтому пришлось застрять там на несколько часов.


В понедельник, 15 июня, пара приехала на пустую границу. Предъявили документы польским сотрудникам и сообщили, что хотели бы возвратить Tax Free (сумма его составила около двух тысяч долларов), но тут их ожидал неприятный сюрприз.

— Выяснилось, что продавец оформил документы на возврат налога, но мне надо было взять еще счет-фактуру на возврат VAT в Департаменте таможенных дел Польши — без нее деньги не выплатят. Поляки предложили выход: возвращайтесь обратно, получите документ, а потом снова к нам. Но этот случай нам не подходил: батарея в машине была почти полностью разряжена. Был еще один вариант: съездить в Беларусь, зарядиться и вернуться обратно. На нем мы и решили остановиться.


К обеду супруги приехали на ПП «Берестовица». Там объяснили, что только подзарядят машину и вернутся обратно. Но эту идею наши таможенники не поддержали.

— Есть такой нюанс: если ты гражданин Беларуси, то на границе должен оставить залог в размере суммы растаможки авто, на котором въезжаешь. На обратном пути он возвращается. Но в нашем случае растаможка нулевая, поэтому удержать с нас ничего не могли.

В результате таможенники сообщили, что возвращаться обратно Николаю и жене нельзя: временный номер на машине был просрочен. Поэтому остался один вариант — ехать в Беларусь и оформлять авто.

«На таможне провели 7 часов»

Около 15.00 водитель направился в зону таможенного оформления на границе. Предполагал, раз в марте уже было известно, что есть льготы на ввоз электрокаров, то как и что делать, таможенниками уже оговорено.

— К сожалению, они не знали процедуру оформления. Оказалось, что я как физлицо приехал к ним самый первый. Таможенники долго решали, как и что делать. Дальнобойщики приходили, за час оформляли свой груз и убегали. А я все это время сидел в здании таможни: выходить оттуда нельзя было. Жена в это время сидела в машине.


Документы на электромобиль начала оформлять одна смена таможенников, а заканчивала другая. В итоге выехать белорусам удалось после 22.00 — оформление электромобиля заняло около семи часов. Все это время под шлагбаумом на белорусской стороне Николая ждала Наталия с мужем.

Дальше приключения продолжились — при въезде в страну нужно было оформить страховку. Увы, никто из агентов страховых компаний не знал, как оформить документ, если машина на иностранных номерах. Пришлось ехать в столицу без страховки.


Однако приятно удивил BelToll: на ближайшем пункте представитель оператора сообщила, что покупать бортовое устройство и оплачивать проезд по платным дорогам не надо в течение десяти дней.

После белорусы направились в Зельву: там была ближайшая электрозаправка. Ехали на последнем заряде батареи. Они понимали — доехать до АЗС его не хватит, поэтому решили, что «высадят» батарею в ноль, а потом будут буксировать электромобиль на тросе при помощи Lada Vesta.


— После того как батарея должна была разрядиться полностью, электромобиль проехал еще 10−12 км. А потом мы взяли машину на трос. Тянуть ее было трудно: в VW включился режим рекуперации (когда машина тормозит, благодаря чему получается энергия).

За весь путь из Познани в Минск, а это около 900 км, электромобиль заряжали 11 раз, из них 4 — в Беларуси. На родине останавливались на каждой заправке, которые находились на разном расстоянии друг от друга. По пути Николай отметил, что электрозаправки почему-то чаще всего установлены только на одной стороне — для тех, кто едет из Минска. Поэтому и тут им пришлось наматывать километраж — разворачиваться для заезда на зарядку.

Неприятности с заправкой были и в столице: автомобилисты въехали в Минск через Лошицу, подзарядить там батарею удалось лишь с четвертого раза: одна заправка не работала, остальные подперли припаркованные авто.


В МРО ГАИ при переоформлении машины Николаю и Наталии пришлось находиться с утра до вечера, с Польшей этот процесс не сравнить — уж слишком затянут.

— Сначала я ставил машину на учет на свое имя, потом по дарственной переоформлял на Наташу. Тут уже было все: сверка номеров, выдача новых через два часа. За это заплатили 81 рубль. Тут же снимаем с учета — опять сверка номеров. Зачем-то потребовали заплатить 54 рубля — за «старые» номера, которые я только получил. Процедура эта у нас очень усложнена.

«Очень нравится, на авто с ДВС ездить уже не хочу»

— Теперь я полноценная хозяйка электромобиля. Оказалось, что такой автомобиль водить легче, чем с ДВС: снимаешь ногу с газа — машина сама тормозит. Компьютер выдает подсказки на русском языке, — поделилась своими первыми впечатлениями от покупки Наталия.

Девушку удивило, что электромобиль бесшумный: при движении она слышит лишь шелест колес. Еще отметила, что «электричка» очень резвая, срывается с места быстрее, чем стоящие рядом в полосах автомобили.

— Хотя всегда нужно помнить, что так резво долго не поездишь: быстро разрядится батарея. Впрочем, в городе носиться и не нужно. За городом экономичная скорость — 100 км/ч.

В VW Наталии стандартный салон, но с максимальной комплектацией: сиденья с подогревом, они регулируются, есть климат-контроль, магнитола. Девушка говорит, что несмотря на то, что машинка маленькая, места в ней хватает: даже у ее двухметрового друга голова не упиралась в потолок.


Единственный нюанс: владелица постоянно поглядывает на уровень заряда батареи. Наталия считает, что, с одной стороны, это неудобно, но с другой — приучаешься быть дисциплинированной, планировать поездки заранее.

— Радует, что эту машину обслуживать проще: лишь подливай омывайку и меняй салонный фильтр кондиционера. Сервисное обслуживание в нем надо делать реже, чем в машине с ДВС, — через каждые 30 тысяч км. Тормозные колодки и диски изнашиваются меньше благодаря системе рекуперации. Заменить их можно на любой СТО. Хотя мы заметили, что из-за постоянных рывков вперед быстрее изнашиваются шины.

Кстати, бабушка и дедушка Наталии и Николая с подозрением отнеслись к покупке внучки: беспокоились, а как машина будет заряжаться в дождь, а не случится ли что, если будет гроза, уточняли, сколько электричества потребляет VW. По этому поводу девушка проводила для них ликбез.

— Они удивились, что на полный заряд батареи уходит 18,7 кВт, если считать электроэнергию по 19 копеек, то зарядка получается 3 рубля 61 копейка. Покатала их — очень понравилось. Хотя дедушка сказал, что багажник маловат: только один мешок картошки влезет. А ему раз — и показываю второй уровень багажника. А он тогда головой кивнул: а, ну ладно, два мешка картошки, — смеется девушка.


Единственное, чем озадачивается Наталия при эксплуатации электромобиля, — это возможность его зарядить. Дома или на даче проблем нет, если есть розетка с заземлением. Заправки она делит на «любимые» и «нелюбимые»: в зависимости от того, работает ли там быстрая зарядка.

— Например, на АЗС на Некрасова, 112, которая ближе всего к моему дому, неделю назад она не работала, я оставила заявку, но ее до сих пор не починили. И такая ситуация во многих местах. А нескольких часов на подзарядку у меня нет. Надеюсь, когда подзарядка станет платной, эти проблемы исчезнут, ведь люди платят деньги.

Таких «электричек» девушка в городе не видела, наверное, этим объясняется внимание к Volkswagen e-Up! людей. Хотя не все осмеливаются подходить и расспрашивать — смотрят издалека.

— У нас электромобили внешне ничем не отличаются и специально не обозначаются. Хотя в Европе на них устанавливают зеленые номера. Так понятно, почему водитель не заплатил за парковку или едет по полосе для общественного транспорта. Поэтому я сама обозначила машину наклейками — чтобы люди видели, что такие уже есть: красивые, экологичные, удобные. Думаю, на ними будущее.

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Теги: Минск
 
 
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Наталия и ее брат Николай рассказали AUTO.TUT.BY обо всех ступенях, которые им пришлось преодолеть покупая VW e-Up!: от момента выбора машины до ее регистрации и поездок по...
 
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