|
Спасённый из колодца на проспекте Дзержинского находится в состоянии средней степени тяжести
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 26 июня в Минске из кабельного колодца спасатели подняли наверх трёх мужчин без сознания. Два человека погибли, третий – в состоянии средней степени тяжести.
Как
Ранее
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Вечером 26 июня в Минске из кабельного колодца спасатели подняли наверх трёх мужчин без сознания. Два человека погибли, третий – в состоянии...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)