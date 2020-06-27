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Спасённый из колодца на проспекте Дзержинского находится в состоянии средней степени тяжести

27.06.2020 17:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 26 июня в Минске из кабельного колодца спасатели подняли наверх трёх мужчин без сознания. Два человека погибли, третий – в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава Юлию Бородун, у пострадавшего ЧМТ средней степени. Пациент был переведён из реанимации в обычное отделение больницы на долечивание.

Ранее стало известно, что на проспекте Дзержинского в колодце были обнаружены трое мужчин в бессознательном состоянии. По предварительной информации, они проводили работы под землёй. После осмотра медики констатировали сметь двух мужчин.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 26 июня в Минске из кабельного колодца спасатели подняли наверх трёх мужчин без сознания. Два человека погибли, третий – в состоянии...
 
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