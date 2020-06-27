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Выше +30°C: оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси

27.06.2020 16:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Выше +30°C: оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси

Экстремально жарко! Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси. Столбик термометра не спешит опускаться. Сегодня выше +30°C. 

В такую погоду специалисты рекомендуют как можно меньше находиться на солнце, пить воду, и, по возможности, не садиться за руль. Особое внимание нужно уделить детям – смотреть, чтобы малыши не получили солнечных ожогов и не оставлять их в душном автомобиле даже на несколько минут. Жара сохранится и завтра. Но уже к ночи по стране пройдут дожди, а на следующей неделе ощутимо похолодает.

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Экстремально жарко! Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси. Столбик термометра не спешит опускаться. Сегодня выше +30°C.  В такую погоду специалисты...
 
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