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В Полоцке на главном мосту через Двину начали разбирать самую сложную часть

27.06.2020 16:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Полоцке на главном мосту через Двину начали разбирать самую сложную часть

В Полоцке на главном мосту через Двину, который фактически ведет в город, начали разбирать самую сложную часть: элемент, находящийся над водой.

В длину устаревший пролёт 74 метра, весом более 400 тонн, снимать его будут по частям. Строители ставят временную конструкцию, чтобы безопасно разобрать, а потом и собрать пролет из новых деталей. Такая конструктивная особенность, конечно, усложняет работу, но власти Полоцка решили сохранить прежний вид старейшего в городе путепровода.

Сам мост станет шире, появится и дорожка для велосипедистов. Это важная транспортная артерия города: кратчайший путь из большого спального микрорайона в центр, на авто- и железнодорожный вокзалы. Кстати, тут же, рядом, построят и круговую развязку, чтобы решить вопрос с пробками. Завершить все работы в этом году – поручение Главы государства. 

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В Полоцке на главном мосту через Двину, который фактически ведет в город, начали разбирать самую сложную часть: элемент, находящийся над водой. В длину устаревший...
 
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