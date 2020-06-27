В Полоцке на главном мосту через Двину начали разбирать самую сложную часть

Источник материала: ОНТ

В Полоцке на главном мосту через Двину, который фактически ведет в город, начали разбирать самую сложную часть: элемент, находящийся над водой.

В длину устаревший пролёт 74 метра, весом более 400 тонн, снимать его будут по частям. Строители ставят временную конструкцию, чтобы безопасно разобрать, а потом и собрать пролет из новых деталей. Такая конструктивная особенность, конечно, усложняет работу, но власти Полоцка решили сохранить прежний вид старейшего в городе путепровода.

Сам мост станет шире, появится и дорожка для велосипедистов. Это важная транспортная артерия города: кратчайший путь из большого спального микрорайона в центр, на авто- и железнодорожный вокзалы. Кстати, тут же, рядом, построят и круговую развязку, чтобы решить вопрос с пробками. Завершить все работы в этом году – поручение Главы государства.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram